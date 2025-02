Sénégal: Souleymane DIALLO, nouveau Directeur Général de Teyliom Sénégal

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le groupe Teyliom de l'entrepreneur sénégalais Yérim SOW a jeté son dévolu sur Souleymane Salma DIALLO, un As dans la gestion des projets de développement immobiliers et ancien directeur des programmes Afrique de l'Ouest PICI du géant groupe français Duval. Une ambition qu'affiche le groupe Teyliom pour consolider son leadership et sa croissance sur le ccontinent. EXCLUSIF

Dans la foulée du réaménagement de son top management, le groupe Teyliom de l'entrepreneur multi-cartes, Yérim SOW, suite à la nomination de Madame Dorethy PESSEU aux fonctions de CEO de Mangalis Hôtel Group ( Teyliom Properties Sénégal) et précédemment Directrice Générale de Teyliom Properties, vient de décrocher une grosse timbale. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le nouveau patron de Teyliom Sénégal s'appelle Souleymane Salma DIALLO. On le présente comme un « crack » dans le domaine de la gestion des projets de développement immobiliers où il s'est forgé une bonne réputation de leader pour sa rigueur technique en ingénierie et en management des programmes immobiliers structurants.

Souleymane Diallo est diplômé en Génie Civil et Management immobilier. Il est titulaire d'un Master en maitrise d'ouvrage et management immobilier de l'Université Joseph Fourier de Grenoble (France).

Sa carrière est couronnée de succès, car, il a piloté avec des mains de maître des projets d'envergure et optimisé la gestion de programmes immobiliers et surtout accompagné la croissance de bon nombre d'acteurs émergents du secteur. Souleymane DIALLO, réputé discret et travailleur acharné, a occupé des fonctions stratégiques chez le géant français DUVAL en qualité de Directeur des Programmes en Afrique de l'Ouest de PICI et Directeur des programmes de SPIRIT Immobilier et ALLIA en France. La nomination de Souleymane DIALLO intervient dans un contexte de restructuration et de relance d'une nouvelle vision stratégique du Groupe Teyliom qui place en lui une grande confiance pour faire bouger les lignes.