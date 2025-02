Cameroun: Un séminaire sur la haute finance en préparation à Douala

Parrainé par le ministère des Finances, le séminaire organisé par le cabinet G & M Finance et prévu à Douala les 26, 27 et 28 février prochain entend outiller des cadres financiers seniors de certains départements ministériels, des entreprises publiques et privés, ainsi que des banques sur les financements structurés.

Les experts de la haute finance sont attendus à Douala dans les prochains jours. Pendant trois jours, ceux-ci vont entretenir des séminaristes sur la « maîtrise plus approfondie des instruments financiers complexes utilisés pour financer des projets à grande échelle ou des acquisitions importantes. Les experts hautement qualifiés, vont également tabler sur l'utilisation d'actifs comme garanties et sur la notation financière.

Sous le thème : « maitriser les financements structurés pour le développement des infrastructures dans les pays de la Cemac : cas du Cameroun », ce séminaire intervient dans un contexte où la zone Cemac ploie sous le coup du surendettement et de l'inflation. Situation qui pourraient porter un coup aux objectifs de développement durable de la zone, notamment dans la santé, l'éducation, les infrastructures, et l'environnement.

Locomotive de la Zone Cemac, le Cameroun qui connait une situation moins alarmante que ses pairs a besoin des financements qui offrent une plus grande flexibilité, comme les financements structurés, pour diversifier ses sources de financement et obtenir des ressources financières à long terme pour ses projets d'infrastructures et de développement.

Des experts de haut niveau

Le séminaire sera animé par des intervenants dotés d'une expérience internationale ou ayant occupé des fonctions dirigeantes et managériales au sein des Cabinets de renommée internationale (PWC, Ernst & Young, Moody's, Aircraft Portfolio Management, Citigate Dewe Rogerson, DBRS Europe...), des banques et institutions financières (BAD, BM, Banque de l'UE, Banque Atlantique, Union Bank, Fonds d'Investissement Africain ...) et d'entreprises de divers secteurs.

Parmi eux, Hubert Otele Essomba, expert financier et directeur associé du Cabinet G&M Finance ; Catherine Gerst, experte en stratégie financière et Professeur à l'Institut de Haute Finance de Paris et d'Abidjan ; Samuel Kotto Ndoumbe, Administrateur indépendant de banque et ancien Directeur Général de la Banque Atlantique ; ou encore Patrick Provenzano, Expert en Stratégie-Transformation et Efficience des Organisations et Professeur Associé et Coordonnateur du pôle « Gouvernance et Stratégie » de l'Université Catholique d'Afrique Centrale.