Afrique de l'Ouest: Bourse - La BRVM poursuit la série des fortes transactions ce mercredi 19 février 2025.

Après son bond de la veille, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a poursuivi les fortes transactions à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 19 février 2025.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 3,149 milliards FCFA le mardi 18 février 2025 à 1,500 milliard FCFA ce mercredi 19 février 2025. Durant les séances de cotation précédente, les transactions opérées par les investisseurs ont été en-deca du milliard FCFA. Avec les sociétés qui commencent à publier leur résultats annuels 2024, les investisseurs se positionnent en anticipant sur les prochaines distributions de dividendes.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 68,141 milliards FCFA, se situant à 10 792,345 milliards FCFA contre 10 724,204 milliards FCFA le mardi 18 février 2025.

Celle du marché des obligations, connait une baisse de 1,859 milliard, à 10 585,037 milliards FCFA contre 10 586,896 milliards FCFA la veille.

Les indices poursuivent leur embellie, enregistrant leur quatrième journée consécutive de hausse. La plus forte hausse est réalisée par l'indice BRVM Prestige avec 0,88%à 123,01 points contre 121,94 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une progression de 0,68% à 145,02 points contre 144,04 points précédemment. Quant à l'indice BRVM composite, il a gagné 0,63% à 287,74 points contre 285,93 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (plus 7,01% à 3 280 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,62% à 905 FCFA), SIB Côte d'Ivoire (plus 3,98% à 3 790 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 3,95% à 5 915 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,33% à 4 400 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres, ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 7 000 FCFA), BOA Niger (moins 2,02% à 2 425 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,64% à 2 705 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,37% à 1080 FCFA).