Congo-Kinshasa: Le Président kenyan échange avec une délégation envoyée par Félix Tshisekedi sur l'escalade de la situation dans l'est du pays

Le Président kenyan William Ruto, qui est l'actuel président de la Communauté d'Etats de l'Afrique de l'Est (EAC) a discuté ce mercredi 19 février des options sur la voie à suivre pour une désescalade de la situation dans l'est de la RDC, comme convenu lors du sommet conjoint de la EAC-SADC à Dar es Salaam, en Tanzanie.

« En tant que président de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), j'ai reçu une délégation de haut niveau du Président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo pour discuter de l'escalade de la situation dans l'est de la RDC. Nous avons discuté des options sur la voie à suivre, comme convenu lors du sommet conjoint de la EAC-SADC à Dar es Salaam, en Tanzanie, et de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie », a expliqué William Ruto sur son compte X.

La délégation congolaise était conduite par le député et ancien ministre Lambert Mende. Les autres membres de la délégation étaient le haut représentant du président Tshisekedi, Sambu Mambu, le ministre des Travaux publics, Alexis Gisaro, et le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku.

Le Président kenyan William Ruto avait plaidé le mardi 17 février pour la conjonction des initiatives régionales de Nairobi et de Luanda autour du Pacte social pour la paix et vivre ensemble initié par la CENCO et l'ECC. Il avait reçu la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) à Nairobi.

Le président kenyan avait souligné l'importance d'une synergie entre les efforts nationaux et régionaux pour une paix durable en Afrique centrale.