Congo-Kinshasa: Reprise timide des activités à Bukavu

Une reprise timide des activités est observée depuis mercredi 19 février, dans la ville de Bukavu (Sud-Kivu).

La population se remet petit à petit de la peur ressentie lors de l'entrée des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise il y a quelques jours.

Des sources locales rapportent que dans la commune d'Ibanda précisément au marché de Nyawera , les petits commerçants ont commencé à étaler leurs marchandises, mais plusieurs stands sont encore vides.

Même chose au marché central de Kadutu où seuls les vendeurs des produits vivriers ont été visibles au cours de cette journée.

Certains commerçants hésitent encore de reprendre leurs activités précise une vendeuse :

« Ils craignent que s'ils reprennent leurs activités, qu'ils puissent subir le même sort que ceux de Goma, Nyabibwe et Kalehe. On est toujours frustré et nous avons peur de reprendre comme il faut les activités ».

Malgré cette reprise timide des activités, les bureaux des services étatiques, notamment les ministères, les divisions et les banques n'ont pas encore ouvert leurs portes.

« Les nouveaux occupants de la ville ont convoqué la population pour un meeting et on y a participé. Ils ont demandé à la population d'être calme et de coopérer et il n'y aura pas de problème. Depuis hier, les motos ont commencé à circuler. On a vu un taxi-bus et un mini-bus transporter des clients », a fait savoir un habitant de Bukavu à Radio Okapi.

Les autorités du M23/AFC y ont lancé une mise en garde contre toute personne qui détiendrait une arme à feu.