Tunisie: Gafsa - L'or vert en pleine expansion

Alors que la saison de la récolte des olives touche à sa fin, avec une avancée de 95%, l'ensemble de la région vibre encore au rythme des activités agricoles.

L'olivier, arbre majestueux et symbole intemporel de la Méditerranée, demeure au coeur de l'activité économique dans le gouvernorat de Gafsa. Dans cette région où la tradition oléicole remonte à des siècles, l'olivier ne se contente pas d'être un simple élément du paysage, il constitue la pierre angulaire de la prospérité rurale et du dynamisme agricole.

Cette année, la campagne oléicole a mobilisé des milliers de producteurs, récoltant avec soin les fruits mûrs de plus de 32.000 hectares d'oliveraies. Le prix du litre fixé dans les unités de pressage est de 11 dinars, alors que le prix de vente aux consommateurs est plafonné à 14 dinars. Selon les estimations du Crda à Gafsa, le volume de la production de l'actuelle saison est estimé à 90 mille tonnes, générant 24 mille tonnes d'huile d'olives. Ces vastes oliveraies, qui s'étendent à perte de vue sur 81.540 ha, ne sont pas seulement une source de beauté naturelle, elles représentent une manne économique inestimable. L'olivier s'est imposé au fil des années comme une culture stratégique, dont les rendements conditionnent non seulement le bien-être des agriculteurs mais aussi la vitalité de toute une chaîne de valeur.

Le pressage des olives, une étape clé dans la transformation du fruit en or liquide, connaît un véritable essor. Avec 54 unités de pressage en activité cette année, l'industrie du pressage d'huile d'olive est en plein développement. Ces unités, équipées de technologies modernes et respectueuses des méthodes traditionnelles, permettent d'extraire une huile de qualité supérieure, réputée pour sa pureté et ses bienfaits nutritionnels. Cette évolution technologique dans le processus de pressage a non seulement permis d'améliorer la productivité mais a également renforcé la compétitivité de la région sur les marchés nationaux et internationaux.

Les oliveraies ne se contentent pas d'offrir des récoltes abondantes: elles sont devenues un pilier économique durable pour la région. Chaque saison, les producteurs se tournent vers cette culture avec espoir, car l'huile d'olive demeure l'un des produits agricoles les plus rentables, générant des revenus essentiels pour des milliers de familles. De plus, l'expansion de l'industrie oléicole a stimulé la création d'emplois dans la transformation, la commercialisation et l'exportation, assurant un développement économique diversifié et durable.

La saison 2025 a été particulièrement fructueuse, malgré les aléas climatiques qui ont ponctué l'année. Grâce à l'adoption de techniques modernes de culture, à l'irrigation contrôlée et aux efforts constants pour maintenir la fertilité des sols, les rendements n'ont pas faibli. Le climat méditerranéen, marqué par des hivers doux et des étés chauds, offre des conditions optimales pour la culture de l'olivier, contribuant ainsi à la production d'une huile d'olive d'une qualité exceptionnelle, prisée tant pour son goût raffiné que pour ses propriétés bénéfiques pour la santé.

Il est essentiel de souligner que l'industrie du pressage des olives, à travers ses multiples acteurs - des petits producteurs aux grandes coopératives - contribue à l'essor d'une économie circulaire. Chaque étape de la chaîne de production, de la récolte à la transformation, en passant par le conditionnement et la distribution, joue un rôle vital dans la dynamisation des marchés locaux. De plus, l'exportation d'huile d'olive, particulièrement vers les marchés européens et asiatiques, fait de cette production un vecteur majeur de croissance économique.

L'olivier, symbole d'éternité, ne se contente plus d'être une simple culture traditionnelle. Il est aujourd'hui au centre de stratégies de développement rural, de préservation de l'environnement et d'innovations agricoles. À travers ses racines profondément ancrées dans les sols fertiles de Gafsa, l'olivier continue de façonner un avenir prometteur pour l'agriculture locale, tout en apportant une contribution indéniable à l'économie nationale. L'essor de l'industrie du pressage de l'huile d'olive illustre de manière éclatante la capacité de ce secteur à allier tradition et modernité, tout en restant fidèle à ses racines ancestrales.

En conclusion, la saison 2025 aura marqué une nouvelle étape dans la valorisation de cette filière agricole essentielle. L'olivier et son précieux fruit continuent d'alimenter une industrie en pleine expansion, garantissant des opportunités économiques et un rayonnement mondial pour l'huile d'olive locale. L'avenir de cette culture, à la fois millénaire et innovante, promet d'être radieux, renforçant encore davantage son rôle dans l'écosystème agricole et économique de la région.