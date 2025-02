Madagascar: Atelier - Les bibliothèques numériques de l'IFM à découvrir

Hier, l'Institut Français de Madagascar (IFM) a organisé un atelier sur les bibliothèques numériques, de 14 h à 15 h, animé par Volatiana Ranaivozafy, responsable des bibliothèques numériques à l'IFM. L'objectif était de faire découvrir aux étudiants les plateformes de recherche documentaire disponibles en ligne. Chaque participant disposait d'un ordinateur, tous connectés à celui de l'animatrice, permettant ainsi une exploration en temps réel des trois principales plateformes proposées : Culturethèque, Cairn et BiblioVox.

Sara Boyer, responsable de la médiathèque, souligne l'importance de cet atelier : « L'atelier est principalement destiné à faire connaître les bibliothèques en ligne, car bien que beaucoup connaissent la médiathèque physique, une bibliothèque en ligne reste souvent invisible. Peu de monde sait que cette opportunité existe ».

Cairn est un portail numérique spécialisé dans les sciences humaines et sociales, regroupant une vaste collection d'ouvrages, de revues et de magazines. Les documents y sont classés par thème et accessibles via plusieurs filtres de recherche. Parmi ses ressources, on trouve plus de six cent quarante revues et 22 527 ouvrages répertoriés.

Une fois un document sélectionné, l'utilisateur accède directement au sommaire et aux chapitres disponibles. Certains documents peuvent être téléchargés, d'autres non, en fonction des droits d'accès.

Spécifiques

Le portail comprend également des collections spécifiques comme Que sais-je ? et Repères, offrant des titres de référence sur diverses thématiques. Enfin, la section « Magazines » permet de consulter plusieurs publications en ligne.

Quant à BiblioVox, c'est une bibliothèque numérique spécialisée en sciences humaines et sociales. Pour l'utiliser, l'utilisateur doit d'abord s'authentifier, puis naviguer à travers les différentes thématiques proposées. Le fonctionnement est simple : il suffit de sélectionner une thématique parmi celles disponibles, d'explorer les rubriques associées, puis de choisir un livre. L'utilisateur peut consulter la fiche descriptive du livre et accéder à son sommaire. Enfin, il peut lire l'intégralité du livre en ligne en cliquant sur l'icône du livre ouvert.

Développée par l'Institut Français de Paris, Culturethèque est une bibliothèque numérique proposant une grande diversité de contenus : livres, bandes dessinées, podcasts, livres audio, outils d'auto-formation et d'apprentissage du français, ainsi que des tests DELF pour évaluer son niveau linguistique.

L'onglet « Explorer » permet de parcourir une sélection de documents mis en avant par la plateforme. De plus, un espace spécifique, la « Salle de classe », propose des ressources pédagogiques pour l'apprentissage du français.

Les bibliothèques numériques de l'IFM offrent un accès gratuit à tous les abonnés de la médiathèque. Contrairement à Cairn, qui nécessite une connexion depuis l'IFM, Culturethèque et BiblioVox sont accessibles depuis chez soi. Néanmoins, même sans être membre de la médiathèque de l'IFM, il est possible de bénéficier d'un essai gratuit de trente jours avant de s'abonner.

Cet atelier a permis aux étudiants de se familiariser avec ces outils essentiels pour leurs recherches académiques et leur formation.