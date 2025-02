Madagascar: Santé - Des soins gratuits pour des familles à Anosibe Andrefana

Plus de deux cent cinquante personnes en situation de vulnérabilité ont bénéficié de soins gratuits hier à la Pharmacie du marché d'Anosibe Andrefana, dans le quatrième arrondissement d'Antananarivo. Cette initiative, organisée en collaboration avec le ministère de la Santé publique et la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), visait à offrir des consultations médicales ainsi que des médicaments aux personnes démunies.

Anthony, l'un des bénéficiaires, témoigne : « J'ai eu des problèmes respiratoires pendant deux jours. Je suis venu ici et j'ai reçu les médicaments appropriés ». D'autres, comme Angela, soulignent l'impact crucial de cette aide : « Cela nous sauve vraiment car mon enfant avait de la fièvre et je n'avais pas d'argent pour acheter des médicaments ».

En plus des consultations, des dépistages du VIH/Sida, du diabète et de la tuberculose ont été proposés aux participants. Selon Valisoa Océane Ralantonisainana, agent comptoir à la pharmacie du marché, ces actions visent à renforcer la prévention et à offrir des soins de proximité à ceux qui en ont le plus besoin.

Collaboration efficace

Cette opération a été rendue possible grâce à la participation conjointe de la pharmacie et de la commune. « La pharmacie a pris en charge la donation des médicaments aux patients, tandis que la commune a contribué en fournissant des médecins pour consulter les malades », explique Harilala Ramanantsoa, mairesse de la Commune urbaine d'Antananarivo.

L'installation de cette pharmacie du marché s'inscrit dans un projet plus large de soutien aux personnes démunies, mené en partenariat avec le ministère de la Santé publique et la CUA. Elle vise à garantir l'accès aux soins pour les familles les plus vulnérables, tout en renforçant le système de santé de proximité.