Madagascar: « Objects with soul » - Quand le design rencontre l'âme des objets

Du 14 février au 11 avril, la Flow Gallery accueillera « Objects with Soul ». Proposée par Ihoby Rabarijohn, curatrice de l'exposition, cette rétrospective mettra en lumière une collection de pièces de mobilier uniques.

Né en 1996, Kiady Ratovoson a d'abord étudié le design environnemental, une discipline regroupant l'architecture, le design d'intérieur et le « landscape design », à l'Université de Donghua à Shanghai. Il a ensuite perfectionné son savoir-faire en design d'intérieur en Italie, à l'Université Politecnico di Milano.

À son retour à Madagascar, fin 2023, il fonde « KR. Atelier », sa propre marque d'art mobilier, où il crée des oeuvres qui brouillent les frontières entre l'architecture, le mobilier et l'art. Son travail fusionne un héritage malgache profondément enraciné à une identité internationale, façonnée par ses années passées à Shanghai et à Milan. Cette double influence donne naissance à un style esthétique unique, mettant en avant les formes, les matériaux locaux et un savoir-faire artisanal raffiné.

Parallèlement, il établit « KR. Studio », son studio de design d'intérieur, qui se spécialise dans la conception d'espaces immersifs et distinctifs.

Audacieuses et sculpturales

Son approche repose sur une narration visuelle riche, texturée et ludique, explorant constamment la dualité entre le moderne et le traditionnel.

En 2024, Kiady Ratovoson s'impose sur la scène artistique malgache en participant à la seconde édition de l'exposition « Antson'ny tontolo miaina », qui explore les liens entre art et environnement. Sa démarche ne passe pas inaperçue : il est sélectionné pour exposer lors de la prestigieuse « Milan Design Week » en avril 2025, le plus grand événement de design au monde.

Avec « Objects with Soul », Kiady Ratovoson propose une collection de pièces de mobilier en édition unique, où la beauté rencontre l'utile. Ses créations, audacieuses et sculpturales, jouent sur des formes modulables, permettant une adaptation fluide aux différents espaces. Son approche reflète des valeurs qui lui sont chères : générosité du dessin, finesse des lignes et fonctionnalité intuitive.

Le bois et le sisal, deux matériaux emblématiques de Madagascar, s'entrelacent dans cette collection pour mettre à l'honneur la diversité créative, le savoir-faire local et l'artisanat. Chaque pièce est le fruit d'un travail méticuleux, nécessitant au minimum 160 heures de production (hors conception). Son engagement envers une démarche écoresponsable se traduit également par l'utilisation partielle de bois recyclé, renforçant ainsi son respect pour l'environnement.

Avec « Objects with Soul », Kiady Ratovoson ne se contente pas de créer du mobilier. Il propose une vision, une philosophie du design où chaque objet raconte une histoire et incarne un fragment de l'âme malgache. Son talent pour manier styles et techniques lui permet de donner une voix aux matériaux, alignant dessin et dessein pour composer des intérieurs empreints d'authenticité et de caractère.

L'exposition « Objects with Soul » est une invitation à plonger dans l'univers d'un designer qui réinvente l'art mobilier en y insufflant une profonde dimension poétique et culturelle. Du 14 février au 11 avril 2025, la Flow Gallery sera le théâtre d'un dialogue entre tradition et modernité, nature et structure, art et design. Un événement à ne pas manquer pour les passionnés de design, d'art et d'authenticité.