Tunisie: Pourquoi - La flambée des prix des habitations...

Aux premières années de l'indépendance et même auparavant existaient des logements en HBM (habitations bon marché) et HLM (habitations à loyer modéré) et tout le monde en profitait pour se loger au moindre coût.

Cela, en plus des coopératives dépendant de certaines administrations qui construisaient des logements pour leurs employés.

Il faut préciser aussi que la population était beaucoup moins nombreuse et que la plupart de nos compatriotes (même mariés) habitaient dans les maisons familiales. Et jusqu'aux années 70, les logements construits notamment par la Snit étaient à la portée et parfois l'offre dépassait la demande.

Mais depuis, les prix ont flambé d'une façon incroyable, surtout que les nouvelles générations ne veulent plus habiter chez leurs parents.

Ce qui fait que les logements sont devenus une monnaie rare, d'où des prix astronomiques que les futurs acquéreurs ne peuvent supporter, leurs revenus ne pouvant suivre le train d'enfer imposé par les nouvelles constructions. N'y aurait-il pas moyen de ménager la chèvre et le chou?