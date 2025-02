Tunisie: Médenine - Un pôle attractif pour les investissements privés

Rassemblant tous les acteurs publics, privés et professionnels « Investir à Médenine », en sa première édition, a pu générer une dynamique positive afin d'améliorer davantage le climat des affaires dans une région qui a tous les atouts pour réaliser une meilleure intégration économique dans son environnement et poursuivre un développement prépondérant.

Un colloque de grande envergure a été ouvert lundi à Médenine et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Intitulé « Investir à Médenine», l'événement est à sa première édition, qui a été rehaussée par la présence du ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh. L'organisation était parfaite avec des expositions et des stands de toutes sortes, alors que l'espace réservé à ce rassemblement était archicomble dès le premier jour. Ont participé à ce colloque des membres de l'ARP, un membre du conseil régional de la cinquième zone du pays, la présidente du Comité tunisien de développement, le président de l'Utica du Sud-Est, les autorités et les cadres du gouvernorat de Médenine et plusieurs invités dont des hommes d'affaires, des investisseurs, des jeunes sans emploi.

Médenine, l'un des plus grands gouvernorats du pays.

Dans son intervention, Walid Taboubi, gouverneur de Médenine, a insisté sur les atouts de ce gouvernorat en rappelant que Médenine dispose d'une superficie de 9 000 km2, une côte qui mesure 580 km , sa population est d'environ 540 000 habitants dans les 9 délégations. Ajoutons à cela l'emplacement géographique très stratégique de cette zone avec un aéroport international, un grand porte commercial, un poste frontalier, un institut des régions arides (IRA) et un technopôle au parc d'activités économiques...

Un pôle de développement intégré

Le ministre de l'Economie a apprécié cette initiative louable qui mérite d'être exploitée tant que les opportunités sont multiples et reposent sur les spécificités de la région dont les ressources naturelles sont nombreuses et variées. Il a souligné les opportunités existantes qui permettront une meilleure intégration de la région dans son environnement régional, national et international. Le ministre a, à cette occasion, énuméré les différentes mesures prises par le gouvernement, et qui sont en cours d'exécution, afin d'améliorer le climat des affaires pour permettre aux investisseurs et entrepreneurs, tunisiens ou étrangers, de lancer des projets dans les meilleures conditions possibles. Abdelhafidh a, dans cette perspective, évoqué les mesures prises afin d'accélérer l'exécution des projets publics et trouver des solutions aux entraves qui bloquent ces projets. Il a souligné l'amélioration des indices économiques du pays, dont la réalisation d'une croissance de 2,4% lors du quatrième trimestre de l'an passé par rapport à 2023, ainsi que la réduction du taux d'inflation à 6% en janvier, et l'évolution du volume des IDE de 21% en 2024.

Lors de cet événement, on a focalisé une grande partie de l'espace aux activités, programmes et services des institutions publiques et des organismes d'appui, de financement, ainsi qu'aux organisations professionnelles, associations de développement et entreprises communautaires installées dans la région.

La courbe du développement est ascendante par rapport aux années précédentes. Elle le sera encore plus avec ce genre de sensibilisation. Nos compatriotes résidant à l'étranger, qui sont nombreux, peuvent en tirer profit. Et cela permet aussi aux promoteurs d'investir dans les secteurs de l'agriculture, l'industrie, la pêche, le commerce, l'informatique, la culture, le tourisme, les nouvelles technologies ; et les autorités leur garantiront les facilités nécessaires... Tout cela fera de ce gouvernorat à l'avenir, sans aucun doute, une destination très prisée des investissements privés.