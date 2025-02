Tunisie: CIMPA research school et MAIA 2025 - Les mathématiques au coeur de l'intelligence artificielle

Une centaine de participants, dont 50 étrangers, sont attendus à ces deux évènements, qui pourraient marquer une étape clé dans la prise de conscience quant à l'importance de l'intelligence artificielle, surtout au moment où le gouvernement s'apprête à dévoiler sa stratégie nationale dans ce domaine.

Hier s'est ouvert à Hammamet un évènement scientifique majeur : la Cimpa Research School (du 18 au 28 février), tandis que la conférence Maia 2025 se déroulera à Sousse du 22 au 24 février. Du monde entier, des chercheurs se succèderont pour venir débattre, échanger et partager leurs travaux sur l'intelligence artificielle et les mathématiques appliquées. Un évènement organisé conjointement par Bordeaux INP, la Pristini School of AI, l'Université de Tunis El Manar et Lamsin et l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, avec le soutien de la Société africaine des sciences numériques.

Pendant 11 jours, comprenant 10 jours de conférences, cours et d'ateliers, la Resarch School alternera cours magistraux, ateliers pratiques et conférences animés par des professionnels. Aucun sujet ne sera éludé, de la machine learning au deep learning en passant par l'optimisation et la réduction de modèles.

Les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens, 8 professeurs et chercheurs animeront des ateliers en plus des 6 conférenciers professionnels qui viendront partager leurs expériences en data science appliquée.

Une centaine de participants, dont 50 étrangers, sont attendus pour cet évènement, qui pourrait marquer une étape clé dans la prise de conscience quant à l'importance de l'intelligence artificielle, surtout au moment où le gouvernement s'apprête à dévoiler sa stratégie nationale dans ce domaine.

Pour les spécialistes du domaine, ce sera l'occasion regard croisé sur l'IA, entre chercheurs et praticiens, mais aussi d'expliquer à un public averti comment ces disciplines transforment déjà nos économies et nos modes de vie.

Ce type d'événement, il y a dix ans, aurait été peut-être impensable en Tunisie, mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. En effet, les formations en data science et intelligence artificielle se multiplient dans les grandes écoles et les universités, avec une appétit des étudiants qui monte en flèche. Par ailleurs, les chercheurs tunisiens sont de plus en plus nombreux à publier sur ces sujets dans des revues internationales.

L'enjeu vaut vraiment la chandelle : former des experts capables d'innover localement et créer des vocations, mais aussi d'attirer des collaborations internationales. Avec la présence de scientifiques venus de France, d'Allemagne, d'Espagne et même des États-Unis, ces rencontres pourraient déboucher sur des synergies avec des laboratoires de recherche de renom.

Mise à part la Cimpa Research School, qui plongera, pendant une dizaine jours, les participants dans le monde de l'optimisation, de la machine learning et la modélisation mathématique, s'ajoute Maia 2025, un événement plus ouvert, où les discussions porteront sur les applications concrètes de ces disciplines dans l'industrie et les services.