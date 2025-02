Tunisie: 'Al-Hadhba Al-Khadra' - Un havre de détente au coeur des montagnes tunisiennes

Nichée au coeur de la nature luxuriante de Beni Mtir, dans la région d'Ain Draham (gouvernorat de Jendouba), Al-Hadhba Al-Khadra est le premier projet touristique et thérapeutique de son genre en Tunisie. Un rêve que l'ingénieur tunisien Faïz Rouissi a nourri depuis 2003 et qui voit aujourd'hui le jour.

Dans une déclaration accordée à l'agence Tap, Rouissi a indiqué que ce complexe unique comprend une station thermale et 18 chalets en bois, parfaitement intégrés dans un écrin de verdure entre forêts majestueuses et sources d'eau pure. Située à 170 kilomètres à l'ouest de Tunis, cette destination promet un séjour où bien-être et nature ne font qu'un.

À proximité immédiate du barrage de Beni Mtir, construit en 1954 et considéré comme l'un des plus importants de Tunisie, Al-Hadhba Al-Khadra se distingue par son engagement à préserver l'environnement tout en offrant une expérience touristique immersive et régénérante.

Un investissement misant sur l'authenticité et la durabilité

Faïz Rouissi explique que son choix d'investir dans cette région, riche en ressources naturelles et en paysages montagneux spectaculaires, découle de sa conviction qu'il est essentiel de valoriser ces atouts au service du tourisme, tout en veillant à leur préservation.

"Lorsque l'idée du projet a mûri, j'ai sélectionné un terrain d'environ un hectare et demi, couvert d'arbres centenaires et bordant le barrage de Beni Mtir ainsi que des sources d'eau pure. Mon objectif était de conserver intacte cette richesse naturelle tout en y intégrant des éléments paysagers supplémentaires", confie-t-il.

Le projet, dont les travaux ont déjà dépassé un taux d'avancement de 80 %, est entièrement réalisé par des compétences tunisiennes dans les domaines de l'ingénierie et de la construction. Une fois achevé, il permettra de créer environ 100 emplois permanents pour les habitants de la région.

De plus, toutes les techniques et matériaux utilisés respectent les normes environnementales, garantissant une parfaite harmonie avec le cadre naturel de Beni Mtir.

Une station thermale exploitant une eau aux propriétés exceptionnelles

L'un des aspects les plus remarquables du projet réside dans son intégration paysagère. Les chalets ont été conçus pour se fondre dans l'environnement forestier, créant une parfaite symbiose entre l'hébergement et la nature.

"Chaque chalet bénéficie d'une intimité préservée grâce à l'agencement naturel des arbres dont les branches entrelacées forment des séparations végétales", souligne Faïz Rouissi.

Dans cette optique, l'architecte a tenu à enrichir encore davantage le site en introduisant le Sator, un arbre japonais au feuillage fin et élégant, contribuant à instaurer une atmosphère de sérénité et de raffinement.

Par ailleurs, l'eau minérale utilisée dans le projet est l'un de ses atouts majeurs. Issue des sources d'Essalhia, situées à trois kilomètres du site, elle se distingue par sa température élevée atteignant 74°C, l'une des plus chaudes au monde.

Cette richesse minérale exceptionnelle a permis la création d'une station thermale où les visiteurs pourront bénéficier de soins naturels et de thérapies innovantes.

Dans cette perspective, Faïz Rouissi a collaboré avec un médecin japonais spécialisé en neurosciences médicales. Ce dernier applique une approche thérapeutique révolutionnaire, combinant relaxation et stimulation nerveuse, afin de restaurer l'équilibre du système nerveux et d'améliorer la récupération après des accidents vasculaires cérébraux.

"Cette technique a été développée par le professeur Junichiro Kojo, directeur général de l'Institut japonais de recherche en neurosciences médicales, qui a visité le site accompagné d'une délégation japonaise", précise-t-il.

Les thérapeutes du centre ont été spécialement formés à cette méthode novatrice, garantissant des soins de qualité aux visiteurs tunisiens et étrangers.

Une destination où luxe et écologie se rejoignent

Au-delà de l'aspect thérapeutique, Al-Hadhba Al-Khadra se veut un modèle de tourisme durable. Le choix des matériaux, la gestion responsable des ressources naturelles et l'aménagement écologique en font une destination idéale pour les amateurs de nature et de bien-être.

"Notre ambition est de proposer un concept touristique qui respecte et valorise l'environnement, tout en offrant une expérience immersive et apaisante", conclut Faïz Rouissi.

Grâce à son engagement en faveur du développement durable et du bien-être, Al-Hadhba Al-Khadra s'impose comme une référence en matière de tourisme écologique et thérapeutique en Tunisie.