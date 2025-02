Tunisie: FTAV - Le tourisme tunisien se tourne vers la Chine

Au moment où la Tunisie cherche à diversifier ses marchés touristiques et à renforcer les compétences de ses professionnels du secteur, un accord de coopération et de partenariat vient d'être signé entre la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav) et la Fédération internationale pour l'innovation dans l'apprentissage entre la Chine et l'Afrique du Nord (Snaeia).

Ce partenariat, soutenu par le Ministère du Tourisme, vise à développer des formations spécialisées et à stimuler les échanges touristiques et culturels entre la Tunisie et la Chine. Une conférence de presse a été organisée à Tunis pour en dévoiler les contours.

La Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav) a signé un accord de coopération et de partenariat avec la Fédération Internationale pour l'Innovation dans l'Apprentissage entre la Chine et l'Afrique du Nord (Snaeia). Cet accord vise à améliorer les compétences des professionnels du secteur touristique à travers l'organisation de formations et de conférences, afin de renforcer les échanges touristiques et culturels entre la Tunisie et la Chine. Cette convention de coopération et de partenariat s'inscrit dans une démarche de renforcement des compétences des professionnels du tourisme, à travers la mise en place de programmes de formation spécifiques. La Snaeia oeuvre à offrir des opportunités de formation académique et de coopération dans les domaines du tourisme et de la culture, en facilitant les rencontres entre les entreprises et les organisations touristiques tunisiennes et chinoises. L'un de ses objectifs est également de promouvoir la destination tunisienne lors de salons et forums organisés en Chine.

En outre, la Fédération a pris en charge l'organisation de foires touristiques en Chine et dans les pays d'Afrique du Nord, afin de renforcer la visibilité des destinations touristiques de la région. Il est à noter que le marché chinois est l'un des plus vastes au monde, avec 155 millions de touristes attendus en 2024 et des dépenses estimées à 255 milliards de dollars, soit les plus élevées à l'échelle mondiale. Le nombre de touristes chinois visitant la Tunisie ne cesse d'augmenter, atteignant environ 25.000 visiteurs en 2024, avec une durée moyenne de séjour de sept jours. Cela confirme que ce marché représente une opportunité d'investissement majeure.

Dans ce cadre, Effie Chen, secrétaire générale de la Snaeia Sino-North Africa Education Innovation Association, a révélé que l'objectif de cette conférence est de faire suite à la signature de la convention entre la Snaeia et la Ftav, sous la tutelle du ministère du Tourisme. Cette convention vise à former les futurs professionnels de la Ftav sur trois métiers clés : le guidage touristique, le tourisme intelligent et la langue chinoise.

La Snaeia est une organisation gouvernementale chinoise qui travaille sur la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle en Chine et en Afrique, en particulier en Afrique du Nord. Notre mission est de mettre en relation ces établissements et de répondre aux appels d'offres du gouvernement chinois dans le domaine de la coopération internationale en matière d'éducation. Fondée en 2021, cette association mène des initiatives en Tunisie depuis 2018, notamment à Monastir, où elle a accueilli de jeunes talents chinois.

De son côté, Ahmed Bettaieb, président de la Ftav, a souligné l'importance de cet accord: «Nous avons signé un contrat de collaboration avec une grande organisation chinoise représentant plus de 200 universités. Cet organisme regroupe des institutions chinoises majeures spécialisées dans la formation de divers secteurs. Nous avons choisi de nous concentrer sur le secteur touristique. Ce programme, qui s'étendra sur plusieurs années, commence en 2025 avec des formations en intelligence artificielle, en langue chinoise et en guidage touristique, ainsi qu'en management et gestion des entreprises.

Notre rôle est de préparer le personnel du secteur touristique, qu'il s'agisse d'agents de voyage, de guides ou d'autres professions. Nous souhaitons ainsi donner aux Tunisiens l'opportunité de s'ouvrir à ce marché et de bénéficier de certifications reconnues. Nous avons déjà effectué une visite en Chine avec le Ministre du Tourisme et l'Office du Tourisme, au cours de laquelle nous avons rencontré cette association. Nous les avons invités à venir en Tunisie.

Ce partenariat n'est pas nouveau pour eux, puisqu'ils ont déjà signé un premier accord avec l'Université de Monastir et sont actifs dans plusieurs pays, y compris des concurrents tels que le Maroc et l'Égypte», a-t-il conclu.