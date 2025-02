Sénégal: Le gouvernement dénonce la violence autour des combats de lutte

Au Sénégal, la police nationale suspend jusqu'à nouvelle ordre la gestion de la sécurité des combats de lutte après de nouveaux incidents dimanche dernier et la mort d'un supporter à l'issue de l'événement sportif... Dans la foulée, la commission nationale des droits de l'homme a appelé à suspendre provisoirement les combats de lutte le temps de prendre des mesures pour endiguer les violences.. alors que de nombreux galas de ce sport hyper populaire sont programmés dans les prochains jours

À l'origine des problèmes, écrit notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff, la survente de billets pour assister au combat de lutte, le dimanche 16 février, à l'Arène nationale, d'une capacité maximale de 25 000 personnes. C'est lorsque la police a interdit les spectateurs en surnombre d'entrer que la violence a éclaté. Avec des actes de vandalisme et des dégradations, selon le communiqué de la police et, plus tard dans la soirée, l'agression mortelle d'un jeune à quelques kilomètres de l'arène, dans la banlieue dakaroise.

Vérifier la billetterie

Après la décision de la police de ne plus assurer la sécurité et de suspendre les combats à venir, le Comité national de gestion de la lutte s'est immédiatement réuni le mercredi 19 février. Proposition a été faite de créer une commission chargée de vérifier la billetterie et de limiter la vente à 22 000 tickets au maximum. Idem pour les horaires, avancés à 16h30 pour le premier combat, le dernier devra se terminer à 19h maximum assure désormais le Comité de gestion qui va remettre un document au ministère de l'intérieur.

Enjeux financiers considérables

L'objectif est que les autorités du Sénégal reviennent sur leur décision et autorisent les derniers combats avant la pause du ramadan. Les enjeux financiers sont importants pour les organisateurs de ces combats de lutte très populaires. Des rencontres sont programmés presque chaque jour jusqu'à mercredi prochain. « C'est toute une économie mais aussi un loisir central dont on prive la jeunesse si on suspend les combats », assurent plusieurs acteurs du milieu.

