Algérie: Le Parlement algérien participe aux réunions du Comité préparatoire de la Conférence conjointe entre le Parlement arabe et l'UIPA

Alger — Le Parlement algérien a participé aux réunions du Comité préparatoire de la 7e Conférence conjointe entre l'Union interparlementaire arabe (UIPA), le Parlement arabe et les présidents des assemblées et parlements arabes, prévue samedi prochain au Caire, indique mercredi un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

"Chargés par le président de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) et président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, le président du groupe parlementaire du tiers présidentiel au Conseil de la nation et membre du Comité exécutif de l'UIPA, Saad Arrous, et le membre de l'APN, membre du Parlement arabe, Youcef Rahmania, ont participé aux réunions du Comité préparatoire de la 7e conférence conjointe entre l'UIPA, le Parlement arabe et les présidents des conseils et parlements arabes, prévue samedi prochain dans la capitale égyptienne, Le Caire", précise la même source.

Cette participation aux réunions de la conférence fait suite "à la présence active de la diplomatie parlementaire algérienne, à l'effet de renforcer l'action arabe commune et réaffirmer la position immuable de l'Algérie en faveur de l'action arabe et des causes arabes, à leur tête la cause palestinienne".

L'ordre du jour a porté sur "la définition d'une position parlementaire arabe unifiée pour soutenir la résistance du peuple palestinien sur sa terre et rejeter les propositions de déplacement forcé ou volontaire du peuple palestinien", selon le communiqué.

Il est prévu l'adoption d'un plan d'action parlementaire arabe intitulé "Document d'action parlementaire arabe pour soutenir la résistance du peuple palestinien sur sa terre, rejeter le déplacement et l'annexion et déjouer les plans visant à liquider la cause palestinienne", qui comprendra un certain nombre de "visions et de propositions parlementaires arabes à même de contribuer au soutien de la cause palestinienne au double plan régional et international".

Ces réunions s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la 7e conférence du Parlement arabe et des présidents des conseils et parlements arabes, qui se tient pour la première fois conjointement avec l'UIPA.

Les séances qui se tiendront au siège de la Ligue des Etats arabes, seront présidées par M. Brahim Boughali, président de l'UIPA et M. Muhammad Ahmed Al-Yamahi, président du Parlement arabe.