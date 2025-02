Algérie: Blida - Le moudjahid Ali Miloudi nouveau président de la Fondation de la mémoire de la wilaya IV historique

Blida — Le moudjahid Ali Miloudi a été élu nouveau président de la Fondation de la mémoire de la wilaya IV historique en remplacement du défunt colonel Youcef El-Khatib, dit "Si Hassan", décédé en octobre 2023.

Ali Miloudi, qui occupait le poste de secrétaire général de la Fondation, a été élu à ce nouveau poste par l'assemblée générale extraordinaire de la Fondation de la mémoire de la wilaya IV historique, tenue mercredi dans la ville de Boufarik, wilaya de Blida, en présence d'un représentant du ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Laid Rebiga.

Dans son allocution à l'occasion, le directeur central auprès du ministère des Moudjahidine et Ayants droit, Mohamed Badoui, a exprimé l'engagement de son département ministériel à apporter un total soutien à la Fondation de la mémoire de la wilaya IV historique, et à travers elle, à l'ensemble des associations dédiées à la Mémoire nationale, considérée comme "une noble mission requérant la fédération des efforts de tous, entre moudjahidine et Tutelle".

A son tour, le nouveau président de la Fondation s'est félicité de la confiance placée en sa personne par les moudjahidine et les enfants des moudjahidine et des chouhada présents à cette assemblée générale, exprimant sa "disponibilité à poursuivre le combat entamé par le défunt Youcef El-Khatib, notamment concernant la collecte du plus grand nombre possible de témoignages historiques et leur numérisation pour prévenir leur dégradation".

Cette assemblée extraordinaire a également été marquée par la présentation du rapport moral et financier de la fondation, en plus de l'agrément des 15 membres du bureau exécutif.

La rencontre a été clôturée par la lecture de la déclaration finale de la fondation, qui a dénoncé "dans les termes les plus fermes", les déclarations de certains responsables français, qualifiées d'"ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires internes de notre pays".