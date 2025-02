Afrique du Nord: Conseil de sécurité - La stabilité de la Libye dépend d'une solution politique inclusive

Le groupe A3+ au Conseil de sécurité a affirmé mercredi que la stabilité et la sécurité de la Libye dépendaient d'une solution politique menée "par et pour les Libyens", appelant à impliquer pleinement la population dans le processus politique en cours.

"La stabilité et la sécurité de la Libye, à long terme, dépendent de manière cruciale d'une solution politique par et pour les Libyens", a déclaré Mme Carolyn Rodrigues, représentante du Guyana au Conseil de sécurité, qui s'exprimait au nom du groupe A3+ (Algérie, Somalie, Sierra Leone et Guyana).

L'ambassadrice a souligné l'importance d'impliquer toutes les franges de la population libyenne dans le processus politique en cours dans le pays.

Elle a estimé que la participation de la population, notamment les femmes et les jeunes, était d'une importance capitale pour réinstaurer la confiance.

Les A3+ qui disent constater une amélioration de la situation en Libye, se déclarent, néanmoins, préoccupés par le peu de progrès réalisé en ce qui concerne l'adoption d'une loi électorale permettant la tenue d'élections nationales dans le pays. "Ces élections restent un élément central pour sortir la Libye de l'impasse, pour faire en sorte que le peuple libyen soit pleinement consulté et qu'il puisse déterminer son propre avenir ", assurent-ils.

"Nous exhortons les Nations unies, la MANUL (Mission d'appui des Nations unies en Libye), en particulier, à déployer davantage d'efforts pour aider la Libye à progresser dans ce sens", ont-ils ajouté.

Le groupe A3+ prend acte, par ailleurs, de la mise en place récente d'un comité consultatif chargé de faciliter la tenue d'élections en Libye dans le cadre de l'initiative politique de la MANUL. A ce sujet, les membres du groupe se disent "convaincus qu'un processus inclusif et avec un calendrier précis sera bénéfique pour soutenir le dialogue et les consultations avec les parties prenantes concernées".

Le groupe affiche, en outre, sa satisfaction quant au respect du cessez-le-feu convenu en Libye, avertissant, toutefois, contre toute "action unilatérale susceptible d'aggraver les fractures entre les Libyens et de consolider les divisions entre les institutions du pays".

Les A3+ sont "profondément préoccupés" par les effets négatifs générés par les conflits au Soudan et en Syrie et qui ont eu un impact sur la situation en Libye. "Nous réaffirmons donc notre appel au retrait de manière immédiate et inconditionnelle de tous les combattants étrangers, des forces étrangères et des mercenaires de la Libye (...) Nous appelons au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la Libye", ont-ils déclaré.

Sur un autre plan, Mme Rodrigues a rappelé que "les ressources naturelles de la Libye, y compris le pétrole, ne doivent pas être exploitées illégalement. Ces ressources doivent être utilisées pour le bien des Libyens".

Les A3+ ont salué, en outre, les efforts consentis par le gouvernement libyen pour "lutter contre la migration illégale, la traite d'êtres humains, le trafic d'armes et pour sécuriser les frontières contre les réseaux criminels".

"Le groupe A3+ est profondément convaincu que la stabilité de la Libye est intrinsèquement liée à un travail constant et significatif de la part de la commission militaire conjointe 5+5 (libyenne) pour aboutir à des résultats tangibles", a dit Mme Rodrigues.