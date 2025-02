Algérie: Travaux publics - Rekhroukh reçoit des députés de l'APN de la wilaya de M'sila

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu, mercredi à Alger, des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) représentant la wilaya de M'sila, avec lesquels il a évoqué une série de préoccupations liées au secteur dans cette wilaya, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère en présence de ses cadres, les députés ont soulevé une série de préoccupations des habitants de la wilaya, dont celles liées à la wilaya déléguée de Bousâada, mettant en avant "l'importance de développer l'infrastructure des routes à travers les opérations de dédoublement des grands axes", précise le communiqué.

Il s'agit également de "la maintenance et de la réhabilitation de nombreux tronçons au niveau du réseau des routes nationales et de chemins de wilaya, parallèlement au lancement de projets de raccordement des axes principaux de la wilaya de M'sila à l'autoroute Est-Ouest via les accès traversant les territoires des wilayas voisines, notamment Bordj Bou Areridj et Bouira".

A ce propos, le ministre a souligné "les efforts de l'Etat dans le développement des infrastructures de base dans diverses régions du pays, dont les hauts-plateaux qui comprennent la wilaya de M'sila, à travers les projets en cours de réalisation en matière de développement et de maintenance du réseau routier, ainsi que les mesures prises pour remédier à certains points noirs entre les communes de Bousâada, d'El Hamel, d'Ouled Derradj et la wilaya déléguée de Barika", ajoute la même source.

Rekhroukh a en outre souligné "l'importance de réaliser tous les projets en question selon les normes de qualité requises, en vue de soutenir le développement socioéconomique du pays, notamment dans la wilaya de M'Sila qui est un centre de transit de plusieurs wilayas du pays".

Le ministre a mis en avant "l'importance des points abordés, tout en prenant en considération toutes les propositions formulées par les représentants de la population de M'Sila, pour les examiner et prendre les mesures indispensables à leur satisfaction, en fonction des priorités et des moyens possibles et en réponse aux aspirations de la population de la wilaya", ajoute le communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du "renforcement des canaux d'une communication efficace avec les députés des deux chambres du Parlement, à travers la tenue de rencontres de travail périodiques, en vue d'écouter et de prendre en charge les préoccupations des citoyens relatives au secteur des travaux publics et des infrastructures de base, et ce en renforcement de la démocratie participative et des règles de transparence", a conclu le communiqué.