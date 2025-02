Algérie: Journée nationale du Chahid - S'intéresser à la Mémoire nationale, un devoir sacré indiscutable

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a affirmé, mercredi à Alger, que s'intéresser à la Mémoire nationale était "un devoir sacré indiscutable et signe de fidélité aux chouhada de la Glorieuse Révolution de Novembre".

S'exprimant lors d'une cérémonie commémorative à l'occasion de la Journée nationale du Chahid, organisée par le groupe parlementaire du parti Front de libération nationale (FLN) au siège de l'APN, M. Boughali a déclaré que cette occasion "constitue un nouvel élan pour réaffirmer notre détermination à poursuivre le chemin emprunté par les chouhada qui ont versé de leur sang pur pour recouvrer la souveraineté et la liberté".

"S'intéresser à la Mémoire nationale est un devoir sacré indiscutable et signe de fidélité aux chouhada de la Glorieuse Révolution de Novembre", a-t-il soutenu.

Rappelant, dans ce sens, les déclarations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui avait affirmé, à une occasion précédente, que "l'Algérie ne renoncera jamais à sa mémoire et ne marchandera pas cette question", M. Boughali a souligné que "partant de cet engagement national, l'Etat oeuvre à la commémoration des journées nationales liées à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution de libération pour raviver l'esprit national et former des générations fermement attachées à l'histoire de leur pays et prêtes à se sacrifier pour préserver le serment des chouahada et des moudjahidine qui ont vaillamment défendu cette chère patrie".

Le président de l'APN a salué, dans ce sens, "les efforts du président de la République qui a insisté sur la nécessité d'accorder à la Mémoire nationale la place qui lui sied et de l'enraciner dans la conscience des générations futures à travers le lancement de concours éducatifs et de programmes scolaires qui renforceront le patriotisme".

Il a insisté, en outre, sur la nécessité de préserver la Mémoire nationale et ses symboles pour "immuniser les générations futures", estimant que permettre aux jeunes de s'imprégner des épopées de leurs aïeux et leurs hauts faits "est le meilleur moyen" de renforcer l'esprit d'appartenance au pays.

A cette occasion, M. Boughali a salué hautement "la décision historique adoptée par la 38ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) relative à la classification de l'esclavage, de la déportation et de la colonisation comme des crimes contre l'humanité et comme des génocides contre les peuples africains".

Cette décision "ne constitue pas une simple déclaration politique, mais un cri de justice retentissant dans les tous les coins et recoins du continent pour la reconnaissance, l'équité et la réparation des tragédies causées par le colonialisme dans les pays africains ayant souffert des affres du colonialisme et de ses répercussions".

"L'Algérie qui porte dans sa mémoire collective un siècle et un quart d'un colonialisme barbare a pleinement conscience que ces crimes constituent une perfidie de l'histoire de l'Afrique et des sacrifices de ses générations", a-t-il indiqué, ajoutant "en cette journée bénie, nous affirmons que notre responsabilité ne se limite pas aux mots mais sera traduite en actes concrets sur la scène internationale, en coordination avec nos frères en Afrique du sud, au Togo et au Ghana, pour concrétiser la décision qui se veut un pas décisif vers le processus de réalisation de la justice historique pour nos peuples".