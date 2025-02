Ile Maurice: Christine attendait un petit garçon et elle est bien morte étranglée avant d'être démembrée

Christine Bégué alias Annabella est bel et bien morte étranglée (compression of the neck, NdLR) alors qu'elle était enceinte de presque six mois avant d'être démembrée par son agresseur Jean Antoine Pasnin. C'est ce qu'a révélé l'autopsie pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin, principal médecin légiste de la police, qui a fait le déplacement à Rodrigues, hier mercredi 19 février. Selon nos informations, l'examen post-mortem a été pratiqué à l'hôpital Queen Elizabeth, à Crève-Coeur, Rodrigues, dans la soirée. Il a, entre autres, révélé que l'adolescente était enceinte d'un garçon au moment où elle a été sauvagement tuée.

De plus, il nous revient que les enquêteurs ont retrouvé la jambe droite de la victime sur les rochers longeant la route côtière à Baie-Malgache vers 6 h 34 ce jeudi matin 20 février alors que la famille s'apprêtait à récupérer le corps de la victime à la morgue. Plusieurs unités de la police se sont rendus sur place dont les officiers du Scene of Crime Office (SOCO). Les enquêteurs s'interrogent sur la distance sur laquelle cette jambe a été retrouvée par rapport au lieu où le corps de Christine avait été découvert mardi matin entre Pointe-Vénus et Baie-Lascar.

Nous apprenons également que les funérailles de la jeune fille ont eu lieu ce jeudi matin 20 février en l'église St Gabriel à Rodrigues, en présence de ses proches et de plusieurs Rodriguais et membres de l'Assemblée Régionale, venus apporter leur soutien à la famille de Christine.

Quant à l'accusé, il reste en détention et sera examiné par un médecin aujourd'hui. Mais déjà hier après-midi, il a participé à un exercice de reconstitution des faits après avoir comparu devant le tribunal de Port-Mathurin. Jean Antoine Pasnin, 63 ans, alias Dozé, a expliqué aux enquêteurs comment il avait étranglé Christine à son domicile à Crève-Coeur avant de la démembrer de ses deux jambes et bras sur place pour ensuite se débarrasser, sans scrupule, de son corps et des restes dans la mer.

À présent, les enquêteurs sous la charge du Detective Inspector Dewoo, poursuivent leur travail et devront retourner sur le lieu du crime en compagnie du médecin légiste.