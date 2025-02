Ile Maurice: Le club select de Maradiva continue à se dévoiler

Hier, les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC) ont, encore une fois, connu une animation particulière. Au coeur de cette journée sous haute tension : trois convocations majeures dans l'affaire de blanchiment d'argent impliquant des figures de proue dont l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, et l'homme d'affaires Josian Laval Deelawon.

Noël Deelawon face aux enquêteurs

En début d'après-midi, Noël Deelawon, frère de Josian Deelawon, visage fermé, s'est présenté à la FCC, accompagné de son avocat, Me Vimal Rajkoomar. L'atmosphère était lourde. Cette convocation fait suite à une perquisition menée à son domicile à Port-Chambly, où un téléphone portable a été saisi. Selon Me Rajkoomar, il ne s'agissait que d'une formalité. «Mon client devait simplement autoriser le service de médecine légale (forensic) à examiner son téléphone. Si de nouveaux éléments surgissent, il pourrait être rappelé.»

Pour rappel, cette audition est directement liée à la découverte, le 15 février, de Rs 114 millions en liquide, soigneusement dissimulées dans quatre valises. Ces dernières étaient en possession de Josian Laval Deelawon et Chandradeo Oomah, tous deux associés de My Holidays Ltd. L

Prada Isha Ramchurn : L'ombre de sa mère plane sur l'enquête

Presque au même moment, une jeune femme est entrée dans les bureaux de la FCC. Prada Isha Ramchurn, fille (photo de droite), de Devianee Ramchurn, adjointe au maire de Vacoas-Phoenix, a aussi été interrogée. Elle était accompagnée de Me Avineshwur Dayal, son avocat. Contrairement à d'autres suspects, Prada Isha affichait un calme olympien. Me Dayal a tenu à rassurer. «Ma cliente a été convoquée et elle a répondu présente. Si nécessaire, nous reviendrons demain.» Les enquêteurs cherchent à éclaircir l'origine des fonds de Devianee Ramchurn, suspectée d'avoir joué un rôle dans ce vaste réseau financier douteux.

Pour Josian Deelawon, une longue journée

Pour Josian Deelawon, la journée a commencé tôt. Au petit matin, il a participé à un exercice de reconstitution à Pointe-auxCanonniers, avant de retourner à la FCC dans l'après-midi. Son avocat, Me Shameer Hussenbocus, a décrit cette journée comme éprouvante.

«Mon client a eu une longue journée. Après la reconstitution, il a répondu aux questions des enquêteurs. Il sera de retour demain et vendredi en cour de Pamplemousses.» Josian Deelawon a été reconduit au Moka Detention Centre, où il passera une nouvelle nuit sous surveillance. l

Chandradeo Oomah : Une pièce centrale de l'enquête

Chandradeo Oomah, Chief Financial Officer de My Holidays Ltd, était aussi présent à la FCC. L'homme, déjà arrêté, le 15 février, est suspecté d'avoir aidé à dissimuler Rs 114 millions, ainsi que des montres de luxe et des documents au nom de Kobita Jugnauth, épouse de l'ex Premier ministre. Accompagné de Me Neil Pillay, Chandradeo Oomah s'est montré coopératif mais discret. Les enquêteurs cherchent à déterminer son rôle exact dans ce réseau complexe de transactions financières.

Enter Avinash Gopee

Parallèlement aux auditions, la FCC a émis une Notice of Departure contre Avinash Gopee, Executive Officer de N-G Group. Cette mesure vise à empêcher toute tentative de fuite à l'étranger dans le cadre de cette même enquête pour blanchiment d'argent.

Cette journée d'interrogatoires à la FCC a laissé entrevoir l'ampleur de l'affaire. Derrière les portes closes, chaque convocation semble apporter son lot de révélations et de pistes supplémentaires. L'affaire est déjà marquée par l'arrestation de plusieurs personnalités. De nouvelles perquisitions, convocations et peutêtre même des arrestations, ne sont pas à exclure avec le nom de Sanjeev Ramdanee, encore une fois évoqué, et aussi celui de sa soeur Kobita, épouse de l'ex-premier ministre Pravind Jugnauth.

Les auditions s'intensifient et révèlent de nouvelles informations

Depuis samedi, les allées et venues au sein de la FCC sont devenues fréquentes. L'enquête, qui progresse à un rythme soutenu, a vu défiler plusieurs personnes d'intérêt, témoignant de la volonté des autorités à faire la lumière sur cette affaire complexe. Hier, mercredi, les enquêteurs ont entendu Prada Ramchurn, la fille de Devianee Ramchurn, ainsi que Noël Deelawon, le frère de Josian Deelawon. Ces auditions ont été précédées, la veille, par celles de Sanjiv Ramdanee, frère de Kobita Jugnauth, épouse de l'ex-Premier ministre et ami proche de Josian Deelawon, et d'Andy Perrine, l'ancien chauffeur de ce dernier.

Les déclarations des deux hommes se sont avérées capitales. Andy Perrine, qui n'a travaillé que quelques mois pour Josian Deelawon, a confirmé que son ex-employeur lui avait demandé de récupérer une seule valise à Vacoas auprès de Devianee Ramchurn. Il a toutefois assuré qu'il n'avait aucune connaissance du contenu de cette valise. Au cours de son audition, il a mentionné qu'au fil de son emploi, il avait régulièrement déposé Josian Deelawon à l'hôtel Maradiva, établissement appartenant à Sanjiv Ramdanee, ainsi qu'à Angus Road, où habitent les Jugnauth. Ces précisions renforcent les soupçons des enquêteurs sur les liens entre les différents protagonistes de cette affaire.

De son côté, Sanjiv Ramdanee a apporté des éléments, qui corroborent en grande partie la version de Josian Deelawon. Les échanges entre les deux hommes laissent transparaître des relations étroites, contrastant avec les déclarations de l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui avait auparavant affirmé ne pas connaître Josian Deelawon. Cette contradiction soulève des questions supplémentaires, incitant les enquêteurs à élargir leurs investigations.

La participation d'Andy Perrine à une parade d'identification a permis de confirmer visuellement l'implication de Josian Deelawon dans l'affaire. Le chauffeur a positivement identifié son ancien employeur. De nouvelles convocations sont prévues au cours des prochains jours afin de reconstituer, avec précision, la chaîne des événements et les rôles de chacun.