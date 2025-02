Algérie: 'Le Wakf au pays et en Malaisie', thème d'une conférence à Alger

Alger — L'Ecole nationale supérieure des sciences islamiques "Dar El-Coran" à Djamaâ El-Djazaïr , en collaboration avec la Faculté de droit de l'Université internationale islamique de Malaisie a organisé, mercredi à Alger, une conférence ayant pour thème "Questions sur le Wakf en Algérie et en Malaisie", en vue d'échanger les expériences et expertises en matière de gestion du Wakf.

A cette occasion, le recteur de Djamaâ El Djazaïr, cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a souligné l'importance de "l'échange d'expertises et d'expériences entre l'Algérie et la Malaisie en matière de développement du système du Wakf, à travers la modernisation de la gestion, l'exploitation, le développement et l'investissement dans le domaine des biens wakf".

Pour sa part, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences islamiques, M. Abdelkader Benazzouz a précisé que cette rencontre a pour objectif d'"examiner les voies de développement du système Wakf en Algérie et en Malaisie à travers l'échange d'expériences et d'expertises entre les spécialistes dans ce domaine, pour développer les investissements dans les biens wakfs", ajoutant que cette conférence permet de "prendre connaissance des méthodes d'investissement dans des biens wakfs dans les deux pays, en mettant en avant le cadre juridique de la gestion du Wakf".

Dans son intervention, le Directeur général de l'Office national des Wakfs et de la Zakat, M'hamed Bouziane a évoqué les réformes administratives et légales du système Wakf en Algérie, mettant en avant "les étapes de développement du système d'investissement des biens Wakf et les voies d'investissement dans les biens wakf".

Le professeur Badreddine Benhadj Brahim, de la Faculté de droit de l'Université internationale islamique de Malaisie a, quant à lui, mis en avant "le rôle des banques islamiques en Malaisie dans la création et le développement des projets wakf".

L'enseignant Taj El-Aris Ben Ahmed Bastani, de la même faculté, a, quant à lui, abordé "le cadre juridique de la gestion immobilière en Malaisie".