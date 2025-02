Congo-Kinshasa: À Kinshasa, une pénurie de produits venus de l'est du pays

En RDC, les lourdes conséquences économiques de la guerre dans l'est du pays avec l'occupation des villes de Goma et Bukavu par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. L'aéroport international de Goma est toujours fermé, tout comme celui de Kavumu, proche de Bukavu. Une situation qui entrave le commerce des produits du Kivu à Kinshasa avec des rayons des magasins vides, des agences de fret à l'arrêt et des restaurants qui risquent de fermer.

Dans ce restaurant aux confins d'une vaste concession partagée avec des ONG près du centre-ville, la spécialité est connue de ses clients : des plats à base des produits importés des provinces du Nord et Sud-Kivu. Mais depuis trois semaines, il n'est plus possible de renouveler le stock.

Les comptes ne sont pas bons pour Diane Dady. « Pas de petit pois, pas de pommes de terre, pas de bananes vertes, pas de saucisses, pas de fromage, pas de haricots, rien du tout. On ne sait pas tourner, ça joue sur notre économie, on n'a plus de clients. On a perdu 70% de nos clients. Je suis obligée de licencier certains employés parce que je ne suis plus en mesure de les payer », déplore la tenancière du restaurant la Gazelle.

Des rayons vides

Et à court terme, cette femme d'affaires voit le spectre de faillite.

« On craint de ne pas savoir si on va tenir longtemps, on ne sait pas si ça va durer longtemps, parce qu'on ne sait pas continuer ainsi. Si ça ne marche pas, s'il n'y a pas la paix, on risque de fermer puisque les gens qui sont habitués, ce ne sont plus les gens qui viennent manger bio, frais... des produits venant du Kivu », ajoute Diane Dady.

Dans les supérettes et autres commerces des produits importés des deux Kivu, les rayons sont également vides. Des agences de fret et les compagnies aériennes en pâtissent aussi, car d'après une autorité administrative à Kinshasa, 60% du fret aérien provenait de Goma.

Le transport des personnes et marchandises entre Goma et Kinshasa était quasi quotidien chez les principales compagnies.