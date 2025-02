Afrique de l'Ouest: Le Représentant spécial Simão salue le rôle clé de la Mauritanie dans la stabilité régionale

Dakar — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu aujourd'hui une visite en Mauritanie. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'engagement de l'UNOWAS à soutenir les efforts pour consolider la paix, la stabilité et le développement durable dans la sous-région, spécialement au Sahel.

Au cours de sa mission, le Représentant spécial a été reçu en audience par S.E.M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie. Il a également rencontré M. Mohamed Salem Ould Merzoug, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, ainsi que l'Equipe pays des Nations Unies.

Avec ses interlocuteurs, le Représentant spécial a échangé sur les défis politiques, humanitaires, sécuritaires et de développement que connait la sous-région et a souligné l'importance du renforcement de la coopération régionale pour y faire face. Il a salué le travail fourni par la Mauritanie durant sa présidence de l'Union Africaine et son rôle clé dans la promotion de la stabilité régionale. Il a également salué les efforts des autorités mauritaniennes dans la promotion d'un dialogue inclusif.

Le Représentant spécial a réitéré l'engagement des Nations Unies et de l'UNOWAS à soutenir la Mauritanie dans sa marche continue vers un développement durable et la consolidation de la démocratie.