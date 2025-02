Afrique: FESPACO 2025 - « La sécurité est prête », le commissaire principal de police, Isidore Sanou

interview

A quelques heures du début de la 29e édition du FESPACO, le président de la sous-commission communication et presse, le commissaire principal de police, Isidore Sanou, assure que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité dans tous les sites du festival. Il explique les consignes à observer par chaque festivalier afin de contribuer à la sécurité de tous.

Dans quelques jours, le plus grand festival cinématographique d'Afrique va débuter à Ouagadougou. Peut-on affirmer sans crainte que la sécurité, un maillon capital de l'évènement est prêt ?

On peut affirmer sans crainte que la commission sécurité est prête pour faire face aux activités du FESPACO.

Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour un FESPACO sécurisé ?

Il faut dire que les dispositions prises entrent dans le cadre de différentes procédures. Il y a la procédure de veille qui a été adoptée par la commission sécurité. Et ensuite, la procédure de mobilisation des sous-commissions. Cette procédure a été suivie par la procédure de travail. La procédure de travail a consisté à la reconnaissance des lieux des différents sites qui doivent abriter les activités du FESPACO. Il y a également les activités de reconnaissance.

Il y a le briefing des activités, des missions de chaque sous-commission qui a été fait pour s'assurer que chaque sous-commission pourra mener à bien le travail. Il y a également les contrôles des matériels de sécurisation et les contrôles logistiques qui entrent dans le cadre de la procédure de travail. Et enfin, la procédure de déploiement qui est en cours actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à quelques heures de l'événement. Et à l'heure où je vous parle, la procédure de déploiement est en cours sur tous les sites réservés pour abriter les activités du FESPACO.

Justement, vous l'avez relevé, le FESPACO se tient concomitamment sur plusieurs sites. Est-ce que tous les sites sont sécurisés ?

On peut affirmer que des dispositions sont prises pour que tous les sites puissent être pris en compte par les dispositifs sécuritaires. En parlant des dispositifs, il faut savoir qu'il y a la sous-commission police judiciaire qui est répartie dans tous les sites du FESPACO. Il y a la sous-commission lutte anti-terroriste, également, qui sera présente dans tous les sites pouvant abriter les festivités du FESPACO.

Également, il y a la sous-commission opération, celle qui s'occupe de la criminalité et de la grande criminalité. Elle regroupe des équipes de la brigade anti-criminalité et de la gendarmerie. Autant de sous-commissions qui ont été déployées bien avant le début, proprement dit, pour que les activités entrant dans le cadre du FESPACO se déroulent sans incident.

Assurer la sécurité de milliers de personnes est un grand défi. Êtes-vous prêts à le relever ?

Oui. Vous avez raison de poser la question, parce que le FESPACO, c'est une activité à caractère international qui draine assez de monde. Il y a de l'affluence. Donc la sécurisation d'une telle manifestation sort du commun et fait appel à des dispositifs, à des dispositions sécuritaires particulières. Étant donné que les sous-commissions et même la Commission sécurité est habituée à sécuriser une telle manifestation, nous sommes en droit d'atteindre une sécurité grandeur mature dans le cadre de la 29e édition du FESPACO 2025.

Vous avez dit que la phase de déploiement a commencé. Peut-on avoir une idée du nombre d'agents déployés ?

Il n'est pas très indiqué de dévoiler ici le nombre d'agents de sécurité déployés. Mais rassurez-vous. Il y a un quota à atteindre pour ce qui concerne les différents sites. Donc, les services de sécurité ont pris en compte cet aspect des choses qui va faire en sorte que les agents de sécurité soient suffisamment visibles et donc dissuasifs sur les sites.

Quelles sont les consignes de sécurité que les festivaliers doivent respecter ?

Les consignes de sécurité sont au nombre de 14. Ces consignes que l'on donne aux festivaliers, visiteurs et invités qui sont différents publics appelés à venir prendre part aux festivités relatives au FESPACO, visent à minimiser les risques sécuritaires. Nous invitons la population aussi, les différents publics à jouer leurs partitions et à prendre en compte les aspects sécuritaires, en plus de ce que les professionnels pourront faire sur le terrain. La première consigne porte sur le respect scrupuleux des consignes des agents de sécurité.

A l'occasion d'une manifestation comme le FESPACO, il est laissé aux agents de sécurité un certain nombre de consignes qu'ils vont faire respecter par les visiteurs des différents sites. Deuxième consigne, il y aura des fouilles des agents de sécurité. Donc, toute personne voulant accéder à un des sites du FESPACO est invitée à se soumettre aux fouilles des agents de sécurité, parce qu'en la matière, on ne voudrait pas donner accès à toute personne pouvant être trouvée en possession d'objets, pouvant porter atteinte à la sécurité collective et individuelle. Que les gens comprennent que ces fouilles sont relatives à des mesures sécuritaires.

Troisièmement, il faut éviter de porter sur soi des objets dangereux. Étant donné que les sites feront l'objet d'affluence, il est donc déconseillé d'avoir avec soi des objets dangereux, par exemple des armes à feu, qui d'abord vous rendent suspect et qui vous mettent en danger vous-même et qui mettent en danger les personnes qui vous entourent. Egalement, les armes blanches sont à éviter. Comme quatrième consigne, évitez d'avoir des objets encombrants sur vous.

Étant donné que l'affluence est perceptible, il serait encore plus gênant de s'alourdir avec des bagages de manière à encombrer l'espace. Ce qui ne facilite pas le travail sécuritaire pour lequel nous serons déployés. Également, évitez d'avoir des objets de valeur sur vous. Mais le cas échéant, veillez à la sécurité de ces objets. Vous savez, lorsqu'on aperçoit des objets de valeur sur vous de façon visible, ça attire la curiosité et cela incite à la commission d'infraction sur vous. Donc, ces objets sont de nature à vous exposer à n'importe quelle commission d'infraction. Par ailleurs, ce sont des objets qui peuvent faire l'objet d'infraction tout simplement. il est conseillé à tout prix de ne pas être porteur d'objets de valeur dans les différents sites.

Alors, les festivaliers aussi doivent participer à leur sécurité ?

Nous demandons vivement à tous les bons citoyens d'être des relais d'information par rapport à des cas dont ils ont connaissance et qui s'avéreraient être des cas suspects. Vous savez, on ne connaît pas la moralité de tous dans les sites abritant les manifestations, étant donné que dans la foule aussi, il y en a qui viennent avec d'autres intentions. Donc, la population est invitée à signaler les cas suspects pour permettre à nos équipes de prendre des dispositions conséquentes et de parer à toute éventualité. Il faut également respecter les heures d'ouverture et de fermeture des stands du site.

Il ne faudrait pas chercher à y rester coûte que coûte dès lors qu'il est signalé que les heures de fermeture sont arrivées. Avoir sur soi ses documents d'identité et ceux afférents à la circulation de son engin ou de son véhicule. Les sites du festival sont occupés par des gens motorisés, il y en a qui viennent au moyen des véhicules. Il leur est demandé d'avoir les documents de ces engins avec eux, et également eux-mêmes leur propre identité. Il est conseillé de confier toujours les engins aux parkings officiels.

Ceci est pour donner de l'ordre autour de ces espaces afin de faciliter le mouvement et éviter les désordres. Songez à monter les vitres et à condamner les portières de sa voiture une fois au parking. Ce sont des réflexes sécuritaires qu'on conseille, même pas forcément dans le cadre d'une manifestation. Ordinairement, on conseille chaque fois de monter les vitres et de condamner les portières. Pour les motos, songez à les condamner également. Ce sont des réflexes de comportement individuel ou collectif qui peuvent, un temps soit peu, réduire le cas de vol des engins.

Lorsqu'il y a une affluence à la taille d'une manifestation comme le FESPACO, être muni de chaussures qui rendent difficile le mouvement, ce serait s'exposer à de la bousculade et donc être victime de conséquences de ces bousculades. Donc, il serait bon d'avoir des chaussures légères, des chaussures fermées, des chaussures qui rendent facile votre mouvement en cas de bousculade pour ne pas avoir trop de soucis. Le FESPACO, c'est le lieu par excellence d'installation à caractère électrique, notamment dans les espaces réservés pour les rues marchandes.

Alors, il est conseillé de faire attention et de garder en bonne et due forme ces installations électriques, à savoir ne pas les modifier, éviter au maximum les surcharges des rallonges, signaler tout câble dénudé ou non isolé pour éviter des situations qui pourraient favoriser les courts circuits. Il est rassurant de bien fixer les flexibles de gaz butane et prendre toujours le soin de fermer la bouteille après chaque utilisation. Après chaque utilisation de ces bouteilles, il faut prendre le soin de bien les fermer pour toujours éviter des fuites de gaz qui peuvent créer un environnement incendiaire si on n'y prend garde.

Toutes ces consignes sont des réflexes individuels et collectifs à observer pour un FESPACO sécurisé.