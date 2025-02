Afrique: 22è Congrès de l'AAEA - La Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en faveur de l'accès à l'eau et à l'assainissement

Le 22e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (Aaea) a ouvert ses portes le 16 février 2025, à Speke Resort Convention Centre, Kampala, en Ouganda.

Rassemblant des experts, des décideurs politiques et des professionnels du secteur, cette édition qui a pour thème : "Eau et assainissement pour tous : un avenir sûr pour l'Afrique" se veut un moment de partage de solutions durables aux défis persistants en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement sur le continent.

Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie d'ouverture figurait Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Il a pris la parole au nom du gouvernement ivoirien.

Dans son allocution, il a souligné les efforts de la Côte d'Ivoire pour l'amélioration à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour l'ensemble de sa population. Le ministre a rappelé que 30% de la population ivoirienne ne bénéficie pas encore d'un accès à ces services essentiels. Une statistique qui s'aligne sur la situation générale du continent africain, où le manque d'eau potable et d'infrastructures d'assainissement reste une problématique majeure.

Face à ces défis, il a salué les actions entreprises par le gouvernement ougandais et a mis en avant l'importance de la coopération entre les nations africaines.

Deux ans auparavant, lors de l'édition précédente du congrès, les ministres africains en charge de l'eau et de l'assainissement avaient adopté la Déclaration d'Abidjan. Ce document appelait notamment à reconnaître l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit fondamental, à assurer la disponibilité des ressources en eau en quantité et en qualité, et à mettre en place un mécanisme de financement durable pour le secteur.

Laurent Tchagba a insisté sur l'impératif de traduire ces engagements en actions concrètes afin de réduire de 50% le déficit d'accès à l'eau et à l'assainissement d'ici à 2030.

La Côte d'Ivoire, un acteur impliqué dans la recherche de solutions

La délégation ivoirienne présente à Kampala est composée d'experts et de professionnels du secteur des ressources en eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Leur participation active illustre la volonté du pays de partager ses expériences et de tirer profit des bonnes pratiques mises en place ailleurs sur le continent et dans le monde.

Outre les sessions de travail, cet événement constitue une plateforme stratégique pour développer des partenariats et mobiliser des financements en faveur de projets visant à garantir un accès équitable à l'eau potable et à l'assainissement.

La tenue du Cie Aaea 2025 en Ouganda marque une étape supplémentaire dans la mobilisation des acteurs africains et internationaux pour relever les défis liés à la gestion des ressources en eau.

Avec des discussions centrées sur les innovations technologiques, les financements adaptés et la coopération régionale, ce congrès a pour ambition d'apporter des solutions concrètes aux problématiques d'assainissement et d'accès à l'eau potable.

Le ministre ivoirien a exprimé l'espoir que ce sommet ne se limite pas à un simple espace de discussions, mais qu'il favorise la mise en oeuvre d'actions concrètes pour l'avenir du continent.

Les populations africaines attendent désormais de voir comment les engagements pris lors de cette 22e édition se traduiront dans les politiques et initiatives nationales et régionales au cours des prochaines années.