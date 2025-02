Cote d'Ivoire: Services notariaux du pays - La digitalisation, un tournant stratégique

Pour Maître Gnakouri Djiriga Amos, la transition numérique impose la modernisation des pratiques notariales.

Dans un environnement économique en perpétuelle mutation, notamment marqué par des fluctuations du marché immobilier et des réformes administratives, le métier de notaire joue un rôle essentiel dans la garantie des acquis.

Le lundi 17 février, à son cabinet sis à Cocody Mermoz, Maître Gnakouri Djiriga Amos, au cours d'une réunion bilan annuelle des activités de son étude, a noté une évolution positive du métier. « L'accès à la profession s'est démocratisé grâce à un système de concours plus ouvert, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux jeunes juristes ivoiriens. C'est une avancée considérable qui renforce la qualité et la diversité des compétences au sein de notre profession », s'est-il réjoui.

Conscient des transformations profondes qui impactent le métier de notaire, il met un point d'honneur à la modernisation des pratiques. Il évoque notamment l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle comme un tournant décisif pour la profession. « Le congrès des notaires de Marrakech a mis en lumière les défis et opportunités liés au digital. Nous devons nous y préparer, car cette transition est inévitable », a-t-il souligné. Dématérialisation des documents, signature électronique, sécurisation des transactions via la blockchain... autant d'innovations qui, selon lui, permettront d'améliorer l'efficacité et la transparence des services notariaux en Côte d'Ivoire.

En ce qui concerne le bilan de son cabinet, il a indiqué que l'immobilier demeure le pilier principal de ses activités, représentant entre 75 et 80 % du chiffre d'affaires. Mais au-delà des transactions immobilières, son étude a consolidé sa présence sur d'autres segments clés du notariat : droit des affaires, droit des personnes et des familles, successions et droit bancaire.

« Nous avons su nous adapter aux évolutions du marché en proposant des services mieux structurés et en anticipant les besoins de nos clients », a affirmé Maître Gnakouri Djiriga Amos, qui reste convaincu que la formation demeure une priorité pour garantir l'excellence. « Le notariat est une profession d'excellence qui exige une mise à jour constante des connaissances. Nous devons encourager la formation continue pour rester compétitifs », a-t-il conclu.