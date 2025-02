Sénégal: Promotion des investissements - L'APIX présente ses orientations aux investisseurs français

Dakar — Le Sénégal, en plus de compter sur sa "stabilité politique et institutionnelle", mise sur le secteur privé du pays et les partenariats, a déclaré le directeur général de l'Agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux (APIX), Bakary Séga Bathily.

Il recevait, mercredi, à Dakar, des dirigeants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), pour leur présenter les opportunités d'investissement au Sénégal.

"Tout naturellement, quand un investisseur étranger vient au Sénégal, l'APIX est sa porte d'entrée. C'est dans ce cadre que nous les avons reçus pour les écouter et leur présenter les opportunités d'investissement au Sénégal", a-t-il dit en parlant des entrepreneurs français.

"En termes d'investissements privés, le Sénégal reste une terre d'opportunités parce que nous avons des atouts considérables, qui sont liés à la stabilité politique et institutionnelle du pays", a souligné M. Bathily à la fin de la rencontre de l'APIX avec le MEFEF.

Il dit avoir rappelé à ses interlocuteurs que l'APIX compte "véritablement sur le secteur privé sénégalais, le co-développement et le co-investissement avec ce secteur privé-là".

Selon Bakary Séga Bathily, les dirigeants des entreprises membres du MEDEF sont sortis de cette rencontre avec "des intentions d'investissement très fortes".

Bruno Delaye, président d'ESL Rivington et vice-président exécutif du Pôle Influence de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique, l'une des principales entreprises françaises du secteur de l'intelligence économique, s'est réjoui de cette rencontre.

"En raison du changement politique important au Sénégal, on est venu voir quelle était la disposition des nouvelles autorités vis-à-vis des investissements étrangers. Partout, on a reçu un message très positif", a dit l'homme d'affaires français.

Samira Labidi, courtier en réassurance, en opérations de banque et en services de paiement au cabinet Labidi et Cie, s'est réjouie des retombées de la rencontre de l'APIX et du MEDEF.

"Je suis fortement surprise, ravie et enchantée de cette dynamique, de cette vision stratégique souveraine du Sénégal", a réagi cette membre du Mouvement des entreprises de France.

Cette visite est la première du MEDEF au Sénégal depuis l'arrivée au pouvoir de Pastef, dont les dirigeants militent pour un rééquilibrage des relations avec la France, en tenant davantage compte des aspirations sénégalaises.