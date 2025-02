Ile Maurice: L'itinéraire d'une enquête choc

Cinq jours après l'arrestation de l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans une affaire de blanchiment d'argent, une équipe de l'express s'est rendue sur le terrain pour retracer les étapes de l'enquête qui ont conduit à cette arrestation retentissante. De Terre-Rouge à Pointe-aux-Canonniers, ils ont suivi la piste des fonctionnaires de la FCC et de la police, tentant de comprendre les dessous de cette affaire qui secoue le pays.

L'enquête a débuté par une perquisition chez Chandradeo Oomah, Chief Financial Officer de la société My Holidays Ltd, domicilié à Chemin Copain, cité CHA, Terre Rouge. C'est dans sa résidence que la police a découvert une valise contenant environ Rs 5,5 millions, dont Rs 3,3 millions en monnaie locale et Rs 2,2 millions en devises étrangères et sept montres-bracelets de grande valeur, ainsi que des documents au nom de Pravind Jugnauth et de son épouse, Kobita Jugnauth.

À Terre-Rouge, les voisins se montrent discrets, évitant les questions. Un voisin a confirmé que Chandradeo Oomah habitait bien dans le quartier, expliquant qu'il n'aurait jamais soupçonné son implication dans une affaire de blanchiment d'argent. «Sa maison, c'est une maison simple. Jamais nous n'aurions imaginé qu'il y avait des millions cachés ici». Un autre habitant ayant connu Chandradeo Oomah à l'école a témoigné : «C'était un homme très calme et discret. On le voyait uniquement partir au travail et rentrer chez lui.»

Interrogé, Chandradeo Oomah a déclaré avoir reçu cette valise de Josian Deelawon, son employeur. Fondateur et directeur général de Realty Properties Inc., il dirige également MyGroup, un conglomérat basé à Maurice, dont les activités couvrent l'immobilier, la gestion touristique et d'autres entreprises. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont saisi Rs 497 000 supplémentaires. Josian Deelawon a admis avoir remis la valise à Chandradeo Oomah et a ensuite conduit les enquêteurs à son bureau à Pointe-aux-Canonniers, où il a volontairement remis à la police deux autres valises et un sac contenant un total d'environ Rs 108 millions en monnaie locale et étrangère.

Sur le terrain, les journalistes ont constaté l'agitation qui règne près du bureau, MyGroup, à Pointe-aux-Canonniers. Il y a eu une reconstitution des faits impliquant Chandradeo Oomah sous la supervision des fonctionnaires de la FCC. Un témoin a affirmé ne pas connaître Josian Deelawon : *«D'habitude, on voit des voitures de luxe garées ici, mais je n'ai jamais su quelles étaient les activités dans ce bâtiment.»*Les révélations de Josian Deelawon ont conduit à l'arrestation de l'ex-Premier ministre.

Un autre nom cité dans cette affaire de blanchiment d'argent est celui de Sanjiv Ramdanee. Il a été interpellé et conduit à la FCC, mardi dans le cadre de l'enquête sur la saisie d'importantes sommes d'argent totalisant Rs 114 millions. Il a confirmé le lien entre son beau-frère, Pravind Jugnauth, et Josian Deelawon. La FCC a également mené des perquisitions à l'hôtel Maradiva, ainsi que dans un commerce appartenant à Sanjiv Ramdanee appartenant à Quatre-Bornes. Aucun élément incriminant n'a été trouvé.