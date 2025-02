Cameroun: Samuel Eto'o blanchi par la CAF - La Fecafoot célèbre une victoire judiciaire dans l'affaire 1xbet

Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), a été blanchi par le jury d'appel de la CAF (Confédération Africaine de Football). Cette décision met fin à une longue bataille judiciaire liée à l'affaire 1xBet et aux allégations de trucage de matchs. La sentence, rendue publique récemment, entérine l'abrogation de l'amende de 200.000 dollars initialement retenue contre lui.

Sur les réseaux sociaux, Samuel Eto'o a exprimé sa joie et sa gratitude en partageant un message inspiré du Psaume 23 : « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent. MERCI À Mes Avocats. La Tricherie ne passera que pour un petit moment. » Ce post, largement partagé et commenté, reflète le soulagement du président de la Fecafoot après des mois de procédures judiciaires.

Rappelons que cette affaire avait éclaté en 2023, lorsque des allégations de conflits d'intérêts et de trucage de matchs avaient été portées contre Samuel Eto'o, en lien avec le partenariat controversé entre la Fecafoot et la plateforme de paris en ligne 1xBet. Ces accusations avaient conduit à une amende initiale de 200.000 dollars, une décision que le jury d'appel de la CAF a finalement annulée, confirmant ainsi l'innocence de Samuel Eto'o.

Cette victoire judiciaire est un soulagement non seulement pour Samuel Eto'o, mais aussi pour le football camerounais, qui traverse une période de turbulences. Elle renforce la position du président de la Fecafoot, souvent critiqué mais également soutenu par de nombreux acteurs du sport camerounais. Pour ses partisans, cette décision prouve que les accusations étaient infondées et visant à entacher sa réputation.

Cependant, cette affaire soulève des questions plus larges sur la gouvernance du football africain et les défis auxquels font face ses dirigeants. Samuel Eto'o, ancienne star du football mondial, incarne à la fois les espoirs et les défis du football camerounais. Son leadership à la tête de la Fecafoot reste un sujet de débat, mais cette décision de la CAF pourrait marquer un tournant dans son mandat.

En conclusion, le blanchiment de Samuel Eto'o par la CAF est une victoire personnelle et institutionnelle. Elle met fin à une polémique qui a longtemps pesé sur le football camerounais et offre une opportunité de tourner la page pour se concentrer sur les défis sportifs à venir.