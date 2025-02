Afrique de l'Ouest: Performance économique - La Cote d'Ivoire, locomotive de l'UEMOA

La Côte d'Ivoire s'affirme comme le moteur économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), contribuant à près de 40 % du produit intérieur brut (PIB) de la zone.

Ce poids économique s'explique par la diversification de son économie, une gouvernance économique stable et des politiques d'investissement ambitieuses. Toutefois, les démons de la division telle l'ivoirité risquent de freiner la vitesse de cette locomotive.

La Cote d'Ivoire est à l'UEMOA, ce que l'Allemagne est à l'Union européenne. C'est-à-dire une véritable locomotive.

Grâce à une économie dynamique et résiliente, le pays joue un rôle clé dans la stabilité et la croissance de la sous-région. Depuis la fin de la crise post-électorale de 2011, la Côte d'Ivoire a engagé d'importantes réformes structurelles qui ont permis de moderniser ses infrastructures, d'attirer des investissements étrangers et de renforcer son tissu industriel. Aujourd'hui, elle se positionne comme l'un des pays les plus attractifs d'Afrique pour les affaires et les échanges commerciaux.

Avec un secteur agricole florissant, la Côte d'Ivoire demeure un pilier de l'économie ouest-africaine. Le pays est non seulement le premier producteur mondial de cacao, mais aussi un acteur majeur dans la production de café, d'hévéa, d'huile de palme, de coton et d'anacarde. L'agriculture emploie près de 60 % de la population et génère une part significative des recettes d'exportation.

Toutefois, au-delà de la production brute, le défi majeur pour le pays reste la transformation locale des matières premières. Des efforts sont en cours pour encourager la transformation du cacao, de la noix de cajou et du coton, afin d'augmenter la valeur ajoutée et de créer plus d'emplois industriels. Le développement de zones agro-industrielles et l'implantation d'usines de transformation sont des étapes clés pour renforcer l'économie nationale et réduire la dépendance aux exportations de matières premières brutes.

Une industrialisation en pleine croissance

L'industrialisation de la Côte d'Ivoire est un levier stratégique de son développement. Le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs initiatives pour stimuler le secteur manufacturier, notamment à travers la création de zones industrielles modernes, comme celle de Yopougon ou de Grand-Bassam.

L'industrie ivoirienne repose principalement sur l'agro-industrie, la transformation des ressources minières et pétrolières, ainsi que la fabrication de produits manufacturés destinés aux marchés locaux et régionaux. L'essor de la cimenterie, de la sidérurgie et de l'industrie chimique témoigne de la diversification progressive du secteur industriel.

Par ailleurs, le pays bénéficie d'un secteur énergétique performant, avec une production électrique suffisante pour couvrir ses besoins et exporter vers ses voisins. Grâce aux investissements dans les énergies renouvelables et l'expansion du réseau électrique, la Côte d'Ivoire vise à consolider sa position de hub énergétique en Afrique de l'Ouest.

Un centre financier et logistique incontournable

À cela s'ajoute son rôle de hub commercial et financier stratégique. Abidjan, véritable poumon économique du pays, est considéré comme la capitale financière de l'Afrique de l'Ouest francophone. Elle abrite, entre autres, des sièges d'institutions sous-régionales telles que la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), qui joue un rôle clé dans le financement des entreprises de la zone UEMOA, et la Banque africaine de développement (BAD), institution majeure pour le développement économique du continent. Bien que Dakar abrite le siège de la BCEAO, le gouverneur de cette institution sera toujours ivoirien.

Le port autonome d'Abidjan, l'un des plus importants du continent africain, est un atout majeur pour le commerce international. Son extension récente et la construction d'un deuxième terminal à conteneurs renforcent sa capacité à accueillir un volume croissant de marchandises. De plus, les infrastructures routières et ferroviaires reliant Abidjan aux pays voisins facilitent les échanges et positionnent la Côte d'Ivoire comme un carrefour commercial stratégique.

Une croissance forte, mais des défis à relever

Avec une croissance annuelle estimée à 7 %, la Côte d'Ivoire influe positivement sur l'ensemble des États membres de l'UEMOA. Grâce aux réformes économiques, aux investissements en infrastructures et à la modernisation de l'administration, elle stimule l'intégration économique régionale et favorise un climat des affaires propice aux investissements.

Cependant, malgré cette dynamique, des défis importants subsistent. La diversification de l'économie est essentielle pour réduire la dépendance aux matières premières et accroître la résilience face aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux. De plus, le chômage des jeunes reste une préoccupation majeure. Avec une population en forte croissance, le pays doit intensifier ses efforts pour créer des emplois durables, notamment dans l'industrie et les services.

L'amélioration du climat des affaires, la digitalisation de l'économie et le renforcement du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle sont autant de leviers pour consolider cette trajectoire ascendante. La lutte contre la corruption et le renforcement de la gouvernance économique sont également des axes prioritaires pour garantir une croissance inclusive et durable.