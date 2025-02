Cote d'Ivoire: Nous sommes tous ivoiriens

opinion

Qu'est-ce qu'un Ivoirien? Comme l'on dit qu'est-ce qu'un homme; qu'est-ce qu'une femme ? La réponse, on la devine vise à pouvoir identifier, donc à différencier. S'inscrivant dans une mobilité, une histoire en train de se faire, l'être humain est difficile à enfermer dans une détermination. Il est une ouverture des possibles et donc l'expression d'un parcours qui en prenant fin avec la mort arrive ainsi à « transformer la vie en destin ».

C'est cela toute la beauté et la singularité de notre humanité. Alors qu'est-ce que le concept d'Ivoirité. A l'origine, nous dit Thiémélé Ransès Boa, Maître de conférences de philosophie, Université de Cocody. Abidjan, il représentait « l'ensemble des valeurs que l'Ivoirien apportait à la construction à l'africanité » (In les Etats-nations face à l'Intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Le cas de la Côte d'Ivoire. Editions Karthala. Paris 2009).

Il s'agissait donc selon Thiémélé Ransès Boa, « de créer une personnalité ivoirienne contribuant de façon authentique à l'enrichissement de l'Afrique et du monde ». Mais très rapidement, sous l'impulsion des manipulations politiciennes, il n'a plus été question d'une restriction de la perspective pour la poser comme « le fondement d'une conscience nationale » (ibid). Ce qui bien sûr, « crée un micro nationalisme opposé à la construction de la conscience panafricaine ».

Initialement proposé comme un cadre culturel et fédérateur, il est devenu un concept qui divise plus qu'il ne rassemble. Pour Ramsès Boa, « il y a une injustice intellectuelle qui devra être réparée à l'égard des fondateurs réels du concept, (Niangoran Porquet et Pierre Niava) et aussi à l'égard du lieu (la sphère culturelle) et de l'époque (1974) de la création du concept ».

Au début était Senghor

Ivoirité, le concept surgit dans les années 1970. Il sera prononcé pour la première fois en Côte d'Ivoire par la bouche de Léopold Sédar Sénghor, Président du Sénégal, au cours d'une leçon inaugurale prononcée en décembre 1971 dans le cadre de sa première visite officielle en Côte d'Ivoire. « Comme une participation au banquet de l'Universel, Senghor, ardent théoricien et défenseur de la Négritude avait mis en parallèle à la Francité, la Sénégalité, l'Ivoirité et l'Arabité » (In Mémorandum du Front Populaire Ivoirien présenté à la Table Ronde de Linas Marcoussis qui s'est tenue du 15 au 24 janvier 2003).

Et il apparait pour la première fois sous une plume ivoirienne par Pierre Niava au « sujet de l'oeuvre et du projet d'un jeune intellectuel, Niangoran Porquet ». Pour Senghor, il s'agissait bien sûr de rencontre, de métissage, de vivre-ensemble. En un mot de l'Universel. La date de naissance du concept d'ivoirité n'est donc pas imputable au président Henri Konan Bédié.

Du reste pour Niava, il s'agissait de la part ivoirienne à la construction culturelle de l'unité africaine. Il s'agissait surtout de ne pas venir les mains vides, mais bien pleines, à la rencontre de la Négritude de Senghor, du mouvement High Life ghanaéen, de la Renaissance culturelle impulsée à travers le flamboyant et mythique Bembeya Jazz de Guinée de Sékou Touré.

Et cela n'avait pas soulevé des vagues, car le contexte de l'époque était si l'on ose dire, à des identités bienveillantes, à savoir l'expression d'une spécificité constitutive de la construction d'une universalité qui se nourrit des spécificités bien différentes en cela de celle qui se pose comme la référence impériale. En fait, et dans la compréhension de l'époque, il était question de favoriser « l'identité culturelle comme facteur de développement ».

Manipulation et Démagogie mortifères

Niangoran Porquet, théoricien de l'Ivoirité culturelle meurt en 1995, année où fleurit une nouvelle problématique de l'ivoirité. Ainsi le président et candidat Henri Konan Bédié écrivait-il en 1995 : « Ce que nous poursuivons, c'est bien évidemment l'affirmation de notre personnalité culturelle, l'épanouissement de l'homme ivoirien dans ce qui fait sa spécificité, ce que l'on peut appeler son ivoirité ». ibid

Dans son ouvrage « Les chemins de ma vie » publié en 1999, il indiquait que « l'ivoirité concerne en premier les peuples enracinés en Côte d'Ivoire mais aussi ceux qui y vivent en partageant nos valeurs ».

Boa souligne que la « version politique de l'ivoirité a eu lieu dans un contexte particulièrement idéologique, voire démagogique » et qui s'est donné notamment à travers les débats relatifs aux élections de 1995, puis ceux liés à l'entrée de Alassane Dramane Ouattara en politique où il a en effet été en effet question de ses origines, de sa nationalité.