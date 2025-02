Cameroun: Après Wiyghan Tumi Christian, qui sera le prochain cardinal camerounais ?

Le journal satirique Le Popoli l'a rappelé. La question se pose de plus en plus dans les milieux politiques aussi bien que les cercles de l'Eglise Catholique qui piaffe d'impatience de voir la « fumée blanche » de nomination d'un 2e cardinal Camerounais de sortir du Vatican.

Faut-il le rappeler ? Christian Wiyghan Tumi, l'unique cardinal du pays, est mort samedi 3 avril 2021 dans un hôpital de Douala. On connaissait ses homélies enflammées de cet ancien archevêque Métropolitain de Douala dirigées contre le pouvoir de Yaoundé et surtout son appel au président Paul Biya en poste depuis le 6 novembre 1984 de « quitter le pouvoir »

On n'avait pas encore finit de digérer ses sorties qualifiées à tort ou à raison par les tenants du pouvoir politique de position idéologique en faveur de l'opposition que son successeur, Samuel Kleda, Archevêque Métropolitain de Douala a Rémi ça, marchant sur les pas de son mentor. Il a jeté un pavé dans la mare mercredi 25 décembre 2024 sur RFI en déclarant qu'une candidature de Paul Biya à la présidentielle d'octobre 2025 n'était « pas réaliste », alors que le président camerounais va bientôt avoir 92 ans.

Toute chose qui a provoqué l'ire au sein de l'opinion publique. A l'instar de Jean Michel Nintcheu, Député de la Nation qui estime que « Sa candidature serait même une provocation, parce qu'on sait très bien que M. Biya ne dirige plus le Cameroun. Il est fatigué, il n'arrive même plus à se mettre debout. Et on sait très bien que cette situation a conduit à une multiplication de clans qui, en réalité, dirigent le Cameroun »

Quant à Joseph Owona, secrétaire adjoint du Comité Central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé, « Je ne suis pas étonné. Ça lui ressemble, ce type de choses, parce qu'il est un prélat qui a pris son camp. Il se sent parfois obligé de prendre des positions politiques, sans en analyser toutes les conséquences. Donc, il a pris sa position de citoyen, ses ouailles qui veulent le suivre vont le suivre »

Et puis, il y a un 3e, et non des moindres mais jusque-là inconnu de l'opinion. Il s'appelle Barthélemy Yaouda Hourgo en poste comme Evêque de Yagoua, dans l'Extrême Nord du Cameroun. Au cours de son homélie de fin d'année 2024, il a prononcé une homélie contre le pouvoir qui s'éternise à Yaoundé. Allant plus loin dans une métaphore ou il appelle à « essayer le Diable » en lieu et place de Paul Biya. Depuis lors, il est sous les feux de la rampe. Il est d'ailleurs revenu pour dénoncer cette attitude populaire de considérer les électeurs du Grand Nord de « Bétail électoral »

Face à des positions tranchées de ces hommes de l'Eglise Catholique, et compte tenu de l'année électorale que traverse le Cameroun, la nécessité d'un nouveau cardinal à l'Eglise Catholique qui est au Cameroun revient.

Au vatican, on précise qu' «Il n'y a aucun critère dans le choix des cardinaux. Le Pape crée cardinal des évêques et des prêtres qui lui paraissent mettre en oeuvre la mission de l'Église dans le sens où il l'entend, sur des priorités qu'il a lui-même assignées à l'Église après son élection »

Depuis 1918, tous les cardinaux doivent être au moins prêtres et depuis 1962 tous doivent être Evêques, mais des exceptions sont consenties au gré du pape.