Algérie: Industrie Solidarité - Accord cadre pour l'intégration des familles productives dans les branches du textile et du cuir

Alger — Un accord-cadre de partenariat et de coopération a été signé, mercredi à Alger, entre le ministère de l'Industrie et le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, visant à renforcer l'implication des femmes au foyer et des familles productives dans le processus de production nationale, notamment dans les industries du textile et du cuir.

L'accord a été paraphé par le ministre de l'Industrie, M. Sifi Ghrieb, et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, en présence de cadres des deux départements ministériels, ainsi que de représentants des organismes sous tutelle et des complexes industriels publics.

Ce partenariat vise à mettre en place des mécanismes de coopération et de coordination pour soutenir l'autonomisation des femmes et le développement des familles productives. Il prévoit également l'appui des établissements industriels, publics et privés, en ressources humaines spécialisées dans les secteurs du textile et du cuir.

Il permet aussi l'ouverture d'espaces de commercialisation affiliés au groupe public du textile et du cuir "Getex", ainsi que la mise à disposition d'espaces et d'équipements de travail pour les femmes au foyer, en encourageant aussi la commercialisation des produits sur Internet.

L'accord prévoit, en outre, l'élaboration d'un plan national visant à structurer les efforts des femmes au foyer et des familles productives, notamment à travers la création de coopératives soutenant la productivité des complexes industriels. Il encourage également l'échange d'expertises et la formation d'équipes de travail conjointes afin d'évaluer l'efficacité des actions mises en oeuvre.

A cette occasion, M. Ghrieb a souligné que cet accord s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à promouvoir un développement économique et social intégré. Il a insisté sur l'importance d'une coopération accrue entre les deux secteurs pour diversifier la production nationale, en intégrant les familles productives dans la dynamique industrielle.

Il a également annoncé la création d'un comité sectoriel conjoint de coordination et de suivi, chargé de la mise en oeuvre des dispositions de l'accord.

De son côté, Mme Mouloudji a mis en avant l'importance de ce partenariat pour l'intégration économique des femmes algériennes, à travers des mécanismes favorisant leur participation active à la promotion des produits industriels locaux. Elle a précisé que l'accord permettra d'impliquer les femmes productrices et artisanes dans le développement des filières du textile et du cuir, notamment par la valorisation de leurs compétences artisanales, en individuel ou en coopératives.

Elle a ajouté que les cellules de proximité de son ministère travailleront en coordination avec les directions d'action sociale afin d'informer les femmes au foyer sur les opportunités disponibles et de faciliter leur mise en relation avec les entreprises concernées.