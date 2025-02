Algérie: APN - Bouzred présente le projet de loi de règlement budgétaire 2022 devant la commission spécialisée

Alger — Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred a présenté, mercredi, le projet de loi de règlement budgétaire de l'exercice 2022, devant les membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors de la présentation du projet de loi devant les membres de la commission présidée par Mohamed El Hadi Arbaoui, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, M. Bouzred a précisé que le projet de loi qui comporte les résultats de l'application de la loi de finances, a montré que le budget a réalisé des recettes de 7.244,86 milliards de DA en 2022 et des dépenses budgétaires de 10.494,02 milliards de DA dans la même année, dont 7.443,85 milliards de DA de dépenses de fonctionnement et 3.050,17 milliards de DA au titre des dépenses d'équipement, soit une consommation de 90,38%.

Selon l'exposé, ces dépenses ont connu une baisse de 1.116,16 milliards de DA, comparativement aux prévisions de la loi de finances complémentaire de 2022, soit 9,61 %, contre une hausse du montant enregistré en 2021, de 2.586,79 milliards de DA, soit 32,41 %, dont 77,60% du budget de fonctionnement et 22,40 % du budget d'équipement.

Quant aux comptes spéciaux du Trésor, ils ont enregistré, selon l'exposé du ministre, un solde positif de 2.169,83 milliards de DA vers la fin de l'année de fonctionnement 2022, contre un solde positif de 477,25 milliards de DA fin 2021.

Bouzerd a souligné que le projet de loi portant règlement budgétaire constitue "un outil pour vérifier la concordance entre les prévisions des lois de finances et les résultats enregistrés dans le budget de l'Etat pour l'exercice financier, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des procédures en ce qui concerne les objectifs fixés".

Pour sa part, le président de la commission des finances et du budget a souligné que l'examen de ce texte se veut "une échéance fondamentale qui permet d'évaluer le respect des orientations financières et économiques de l'Etat, de consolider les principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes dans la gestion des deniers publics, conformément aux priorités nationales".

Et d'ajouter que les aspects les plus importants qui nécessitent une attention particulière sont le niveau du déficit et son impact sur la stabilité économique et la souveraineté financière de l'Etat, l'efficience du recouvrement fiscal, la nécessité de renforcer les mécanismes d'amélioration des ressources financières de l'Etat, ainsi que la rationalisation des dépenses publiques et la garantie de leur orientation vers les objectifs stratégiques.

Arbaoui a indiqué qu'il y a des défis qui nécessitent des solutions radicales, notamment l'amélioration du rendement fiscal, l'intensification du contrôle des comptes spéciaux et le développement de mécanismes de régulation et de rationalisation des dépenses publiques, afin de garantir l'utilisation optimale des ressources nationales, appelant à la poursuite des efforts pour renforcer la stabilité financière et parvenir à un meilleur équilibre entre les dépenses et les recettes.