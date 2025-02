Congo-Kinshasa: Agression rwandaise - Les USA réaffirment leur condamnation auprès de Sama Lukonde !

Le Président de la Chambre Haute du Parlement, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu, en cabinet de travail au Palais du peuple, l'Ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa, Madame Lucy Tamlyn. La situation sécuritaire dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, avec en toile de fond l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs et terroristes du M23/AFC, était au centre des échanges.

Se confiant à la presse à l'issue de cette rencontre, la Diplomate américaine n'est pas allée par quatre chemins pour condamner l'agression rwandaise et exprimer le soutien et la solidarité de son pays à la RDC dont la souveraineté et l'intégrité du territoire ne doivent être violées par un pays étranger.

« Je me suis entretenue avec Monsieur le Président du Sénat pour faire le point par rapport aux dernières actualités, exprimer notre solidarité envers le Peuple congolais et aussi condamner l'agression rwandaise avec le M23. Et nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons à un accord de cessez-le-feu pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence. Que toutes les parties prenantes à la table de négociation dans le contexte du processus de Luanda ainsi que celui de Nairobi se retrouvent », a déclaré Lucy Tamlyn.

Revenant sur la position des Etats-Unis au sujet de l'agression rwandaise, l'Ambassadrice des USA a indiqué ceci en substance : « Nous avons dit à plusieurs reprises l'importance du retrait de toutes les polices rwandaises du territoire congolais et aussi nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques ».