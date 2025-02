Tunisie: 5G au pays - Ooredoo met le pays sur la carte mondiale de l'innovation technologique

Hier soir, Ooredoo Tunisie a célébré un moment décisif dans le secteur des télécommunications en organisant la cérémonie officielle du lancement de la 5G en Tunisie. Cet événement marque une avancée numérique significative, ouvrant la voie à de nouveaux horizons pour la technologie dans le pays.

La soirée s'est déroulée en présence de Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, et de Sofiene Hemissi, ministre des Technologies de la Communication, qui ont tous deux souligné l'importance de cette évolution pour la Tunisie.

Ce n'est que le début...

À l'ouverture des travaux de cet événement, Sofiene Hemissi a pris la parole pour souligner l'importance cruciale de cette avancée technologique pour l'avenir de la Tunisie. Le ministre a mis l'accent sur la nécessité de bâtir une vision économique audacieuse et ambitieuse pour le pays. "Après ce lancement historique, nous devons créer un avenir technologique et numérique pour la Tunisie", a-t-il déclaré. Selon lui, la 5G représente un pas décisif dans cette transformation numérique et constitue une pierre angulaire dans le processus de modernisation du pays.

Hemissi a également souligné l'importance d'une coopération renforcée entre les différents acteurs du secteur public et privé pour faire face aux enjeux de cette transition. "Nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour réussir cette transformation. Ce n'est qu'avec une vision commune et une action collective que nous pourrons tirer pleinement parti des opportunités offertes par la 5G", a ajouté Sofiene Hemissi.

Il a en outre insisté sur l'urgence d'adaptation des infrastructures et des systèmes face à un environnement technologique en perpétuelle évolution et assuré que ce lancement n'est que le début d'un long processus et que la Tunisie est déterminée à étendre la couverture de la 5G sur tout le territoire. "Le véritable défi consiste maintenant à généraliser cette couverture à l'ensemble du pays, y compris dans les régions intérieures, afin de garantir une connectivité de qualité pour tous les Tunisiens", a-t-il affirmé.

Sofiene Hemissi a également salué les efforts de Ooredoo Tunisie, qui se positionne comme un acteur clé du déploiement de la 5G et qui s'engage à soutenir la stratégie nationale de déploiement de ce réseau. "Ooredoo a démontré sa détermination à accompagner cette transformation numérique et à soutenir la stratégie nationale. Ce lancement marque le début d'un défi ambitieux...", a-t-il conclu.

La Tunisie, carrefour numérique entre l'Afrique et l'Europe

Pour sa part, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a pris la parole pour souligner l'importance stratégique de la Tunisie, qui occupe une position unique en tant que carrefour entre l'Europe et l'Afrique. Il a insisté sur le potentiel exceptionnel du pays pour attirer les grandes entreprises technologiques mondiales. "La Tunisie a tous les atouts pour devenir une plateforme clé pour l'innovation numérique et la création d'emplois. Nous devons unir nos forces pour faire de la Tunisie un pôle technologique de premier plan", a-t-il affirmé.

Le responsable a également évoqué la nécessité d'une volonté collective pour mener à bien cette transformation numérique. Selon lui, la technologie évolue à un rythme bien plus rapide que les systèmes, les lois et les politiques existantes, et il est donc impératif de s'adapter pour saisir les opportunités offertes par cette révolution technologique. Il a ainsi souligné l'importance de travailler ensemble, au-delà des frontières institutionnelles et privées, pour relever ce défi.

Le lancement de la 5G en Tunisie représente, selon Al-Khater, le début d'une nouvelle ère pour le pays. Cette avancée technologique offre des bénéfices considérables pour les utilisateurs et ouvre la voie à des applications novatrices. Selon Ooredoo, la 5G se décline en de grands domaines d'utilité dont : l'amélioration de l'Internet mobile, le développement des villes intelligentes grâce à l'Internet des objets (IoT), et l'optimisation des services avec des caractéristiques telles qu'une faible latence et une haute fiabilité. Ces avancées permettront des expériences inédites, telles que des jeux vidéo sans décalage, ainsi que la réalité virtuelle et augmentée.

En outre, Mansoor Rashid Al-Khater a annoncé un partenariat avec 50 pays, permettant aux utilisateurs tunisiens de profiter des services 5G à l'international, tout en permettant aux utilisateurs étrangers de découvrir la 5G en Tunisie. Ce projet marque un pas décisif vers l'intégration de la Tunisie dans l'écosystème numérique mondial, renforçant ainsi la compétitivité du pays sur la scène internationale.

Il a, en outre, assuré que le déploiement de la 5G débutera dans les grandes villes avant d'être étendu aux zones intérieures au cours de l'année. Ce projet ambitieux se fait en étroite collaboration avec le ministère des Technologies de la Communication, et vise à propulser la Tunisie en tête de la transformation numérique régionale.

Mansoor Rashid Al-Khater a insisté sur le fait que "nous avons tous un rôle à jouer dans cette transition. La Tunisie est à l'avant-garde de la transformation numérique, et c'est avec une volonté commune que nous bâtirons un avenir technologique prospère". Il a précisé que ce lancement de la 5G n'est pas simplement un progrès technologique, mais un projet national stratégique visant à positionner la Tunisie comme un acteur clé dans l'écosystème numérique mondial.

Al-Khater a également souligné que cette vision économique renouvelée pourrait attirer de nouveaux investisseurs de renom, contribuant ainsi à renforcer l'attractivité de la Tunisie en tant que destination technologique. En étant le premier pays d'Afrique du Nord à déployer la 5G, la Tunisie se place en pont entre l'Afrique et l'Europe, un rôle stratégique qui ne fait qu'ajouter à son potentiel de croissance. "Le maître-mot de ce chantier est la volonté. Ooredoo ne manque pas de volonté, et nous travaillons aujourd'hui pour un demain prometteur", a conclu Mansoor Rashid Al-Khater.