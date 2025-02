Tunisie: Grève générale à Om Laarayes après un drame routier

Ce jeudi 20 février 2025, la délégation d'Om Laarayes, dans le gouvernorat de Gafsa, est paralysée par une grève générale. Les administrations, établissements éducatifs, commerces et cafés ont fermé leurs portes en réponse à l'appel de l'Union locale.

Cette mobilisation fait suite au tragique accident survenu récemment, impliquant un bus de transport de voyageurs et un poids lourd. Le bilan est lourd : six morts et neuf blessés, un drame qui a profondément choqué la population locale.

Dans sa motion de grève, l'Union locale d'Om Larayes réclame des mesures concrètes pour améliorer la sécurité et les infrastructures publiques. Parmi les revendications principales : la mise en place d'une flotte de transport public adaptée aux besoins des habitants, l'ouverture d'un centre de protection civile pour assurer des interventions rapides en cas d'urgence et le renforcement des équipements et du personnel médical et paramédical à l'hôpital local.

Face à l'ampleur du drame, les habitants espèrent une réponse rapide des autorités afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.