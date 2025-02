Algérie: Patrimoine culturel mondial algérien - Rencontre scientifique avec des experts de l'UNESCO

Alger — Une rencontre scientifique a été organisée, mercredi à Alger, entre les experts du ministère de la Culture et des Arts, chargés du suivi des dossiers du patrimoine et leurs homologues internationaux de l'UNESCO, en vue d'échanger des points de vue sur la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 1972, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Coordonnée par visioconférence, cette rencontre intervient "en application des instructions du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou relatives à la valorisation du patrimoine culturel national d'importance mondiale", ce qui permettra à l'Algérie, poursuit le communiqué, "de prendre sa place au niveau international dans le domaine du patrimoine", notamment auprès des organisations gouvernementales internationales pour le patrimoine universel.

Cette rencontre scientifique a également été l'occasion d'évaluer l'état d'avancement des dossiers qui seront présentés au Comité du patrimoine mondial lors de sa prochaine session pour leur mise en conformité avec les exigences de l'organisation onusienne, selon la même source.

Organisée au moment où l'Algérie oeuvre à "renforcer son rôle actif dans le domaine de la protection du patrimoine culturel et naturel au niveau mondial", cette rencontre a "permis une large participation d'experts et de spécialistes dans ce domaine, peut-on lire dans le communiqué.

Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur l'"actualisation et la proposition de nouveaux sites sur la Liste du patrimoine national et mondial", grâce à des "stratégies scientifiques et techniques innovantes" qui contribuent à l'inscription de nombreux sites culturels et naturels sur la Liste du patrimoine mondial, ce qui reflète la richesse et la diversité du patrimoine culturel et naturel unique dont dispose l'Algérie.

Cette rencontre a constitué également, "une étape supplémentaire pour le renforcement de la coordination et de la coopération entre les instances nationales et internationales, en vue d'assurer la préservation et la documentation des sites patrimoniaux, conformément aux normes internationales, ce qui renforce le rôle effectif de l'Algérie au niveau des organisations régionales et internationales dans ce domaine", a conclu le communiqué.