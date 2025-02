Angola: L'ANPG signe un accord de prospection avec TotalEnergies et ExxonMobil

Luanda — L'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants (ANGP) a récemment signé un accord avec les sociétés TotalEnergies et ExxonMobil pour le développement d'une étude et d'une évaluation du potentiel des zones libres des Blocs 17/06 et 32/21.

L'accord permettra de réaliser plusieurs études, visant à identifier l'accumulation bénéfique de combustible fossile pour une exploration ultérieure, indique une note à laquelle ANGOP a eu accès mercredi.

Le document a été signé par les plus hauts responsables des institutions, notamment Paulino Jerónimo (PDG de l'ANPG), Martin Deffontaines et Katrina Fisher, respectivement directeurs généraux de TotalEnergies et d'ExxonMobil.

Cité dans la note, le président du conseil d'administration de l'ANPG considère que le protocole souligne l'engagement de l'agence envers le développement du secteur pétrolier en Angola.

« La politique de l'Exécutif est d'attirer toujours plus d'investissements, c'est pourquoi notre travail est de faciliter les processus et de présenter des opportunités », a-t-il souligné.

Le directeur de TotalEnergies, Martin Deffontaine, a exprimé la disponibilité de l'entreprise à démarrer les travaux, tandis que Katrina Fisher a « souligné l'engagement de l'Exécutif angolais en faveur de l'excellent environnement des affaires dans ce secteur ».

Il a indiqué que le pays continue d'être de plus en plus stratégique dans le portefeuille d'activités d'ExxonMobil.