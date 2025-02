Angola: Téte António s'entretient avec son homologue américain

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, mercredi soir, à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Il s'agit de la première rencontre officielle entre les deux chefs de la diplomatie depuis la nomination du diplomate américain à ce poste.

Le dialogue a porté sur des questions d'intérêt bilatéral, régional et multilatéral, en vue de consolider et d'approfondir les relations bilatérales entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique, qui ont fait des progrès notables au cours des dernières années.

Au niveau régional, les deux parties ont discuté de la situation d'instabilité qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), où le conflit entre ce pays et le Rwanda voisin continue de compromettre la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs.

Dans le même cadre, ils ont souligné la nécessité de renforcer les efforts diplomatiques et d'adopter des mesures concrètes pour parvenir à une solution durable à la crise.

Le secrétaire d'État américain a reconnu le rôle fondamental de l'Angola dans la médiation des conflits dans la région et a réitéré le soutien du Gouvernement américain au leadership angolais dans la recherche de la paix en RDC.

À l'issue du dialogue, les deux autorités se sont engagées à intensifier la coopération diplomatique entre les deux pays afin de renforcer la coordination dans le cadre des mécanismes internationaux et régionaux de résolution des conflits.

Les relations bilatérales entre l'Angola et les États-Unis ont évolué de manière significative au cours des dernières décennies, caractérisées par une coopération croissante dans des domaines tels que l'économie, la sécurité et la culture.