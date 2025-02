Burkina Faso: Santé sexuelle et entreprenariat - Huit jeunes braves récompensés pour leur engagement

L'Association SOS/Jeunesse et Défis (SOS/JD), dans le cadre de son initiative « Brave Awards » a organisé, le vendredi 14 février 2025 à Ouagadougou, une cérémonie de remise de récompenses aux jeunes braves dans plusieurs catégories.

Le mercredi 8 janvier 2025, les membres de l'association SOS/Jeunesse et Défis (SOS/JD) avaient présenté aux hommes de médias le projet de construction du mouvement d'engagement des jeunes et l'initiative « Brave Awards ». Il s'agit d'une initiative visant à reconnaître le mérite des jeunes acteurs engagés qui se sont illustrés positivement dans la promotion des Droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR).

Un appel à candidatures, lancé en ligne du 19 au 28 décembre 2024, a permis à l'association SOS/Jeunesse et Défis, organisatrice des Brave Awards, de recevoir les candidatures de 72 jeunes scolarisés et non scolarisés, âgés de 14 à 24 ans. A l'issue de cette sélection, huit jeunes ont été retenus et récompensés dans les catégories « Droits en Santé Sexuelle et Reproductive », « Autonomisation des jeunes », « Paix et cohésion sociale » et « Education ».

Selon la présidente du comité de sélection des jeunes braves, Wend-Zoodo Julie Rose Ouédraogo, conseillère du ministre en charge de la justice et des droits humains, les dossiers reçus ont été notés sur la base de la pertinence de leurs projets, des perspectives envisagées et du curriculum vitae des candidats. Après la présélection, les candidats retenus ont été auditionnés selon ces mêmes critères, ce qui a permis de désigner Nouroudine Koala comme le Brave Awards 2024 avec une moyenne de 16,53 sur 20.

« Les projets présentés par les jeunes sont innovants et très pertinents. Je les ai beaucoup appréciés, et ce sont des jeunes qui impactent déjà positivement leur communauté à travers leurs idées et actions. Cette initiative va encourager les jeunes à travailler davantage dans les différentes catégories pour contribuer au développement des communautés », a-t-elle expliqué. Selon le point focal de l'ONG Planned Parenthood Global (PPGlobal) au Burkina Faso, Mikailou Ouédraogo, des millions de jeunes Burkinabè sont confrontés au manque d'emplois et à la pauvreté, ce qui les pousse parfois à intégrer des groupes armés.

La valorisation du mérite des jeunes acteurs permet de redonner confiance à la jeunesse et vise à mettre en lumière leur contribution à la société, d'où l'initiative Brave Awards.

Au cours de la cérémonie de récompense, les huit lauréats ont reçu chacun une attestation de mérite, un trophée, un chèque et des gadgets. Le projet du Brave Awards 2024, Nouroudine Koala, a consisté en une sensibilisation des jeunes à une sexualité responsable, c'est-à-dire la réduction de certains comportements sexuels à risque, la promotion d'activités innovantes en matière de lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de la planification familiale. Depuis 2019, il a mené ces actions en collaboration avec d'autres organisations régionales et sous régionales. Ce travail lui a valu la somme de 250 000 FCFA comme premier prix en guise de reconnaissance pour sa combativité.

« Ce prix est le témoignage des efforts consentis depuis plusieurs années et de l'accompagnement de nos aînés et de différentes organisations pour la promotion des Droits en santé sexuelle et reproductive. Je suis content et je remercie l'association pour cette idée de valoriser le mérite des jeunes. Ce prix est une invite à mieux faire », a expliqué Nouroudine Koala.

Du côté des autres lauréats, les sentiments étaient partagés entre émotion et gratitude envers les initiateurs de ce projet. « C'est une immense joie pour moi de recevoir ce prix, et il ne servira pas à orner un salon mais fera de moi une jeune fille plus déterminée », a déclaré Fleur Bantiono, primée dans la catégorie de l'autonomisation des jeunes.

Pour Léonard Kafando, les jeunes ont beaucoup à apprendre et doivent être la fierté des ainés et une référence pour leurs pairs. Le ministre en charge des sports, à travers son représentant, a salué cette initiative et remercié les parties prenantes du projet, notamment les institutions non gouvernementales, le comité de sélection, le partenaire technique et financier ainsi que les jeunes.

L'initiative Brave Awards, initiée par SOS/Jeunesse et Défis, se présente comme une réponse aux défis auxquels la jeunesse burkinabè fait face. Elle vise à identifier, reconnaître et valoriser les talents des jeunes, à renforcer leur engagement en faveur des DSSR et à contribuer à leur autonomisation.