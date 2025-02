Burkina Faso: Coopération culturelle - Le diplomate japonais Masaaki Kato publie un livre en hommage au Président Thomas Sankara

Jeudi 13 février 2025, Son Excellence madame Bibata Nebié/Ouédraogo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Japon, a reçu en audience monsieur Masaaki Kato, ancien ambassadeur du Japon au Burkina Faso.

Le diplomate japonais est allé lui présenter son livre intitulé « Pensées narratives : l'héritage de Thomas Sankara ».

Ecrit en japonais et traduit en français, cet ouvrage est une réflexion personnelle de monsieur Masaaki Kato sur les idéaux du Président Thomas Sankara. En effet, l'auteur s'est inspiré de son expérience vécue au Burkina Faso, pour mettre en lumière la vision, le courage et les actions emblématiques du président Thomas Sankara. M. Masaaki Kato a souligné que cette oeuvre vise à faire découvrir ou redécouvrir le Burkina Faso et l'histoire du père de la Révolution burkinabè au public japonais et international.

Il a remis deux exemplaires dédicacés à Madame l'ambassadeur Bibata Nebié/Ouédraogo. La diplomate burkinabè a remercié chaleureusement son hôte pour ce précieux cadeau, affirmant que c'est le Burkina Faso qui est honoré à travers cette initiative. Elle a exprimé sa gratitude et rassuré monsieur Kato que l'ambassade mettra tout en oeuvre pour faire connaître ce document significatif qui contribue à la valorisation de l'héritage du Président Thomas Sankara.

Le diplomate et écrivain japonais a également fait part de son projet d'écrire un autre ouvrage consacré à la contribution du professeur Joseph Ki-Zerbo dans l'histoire et l'éducation. Cette autre initiative est la preuve de son engagement à promouvoir la culture burkinabè, ainsi que son admiration et ses encouragements aux autorités burkinabè. A l'occasion de la remise de l'oeuvre littéraire, les deux personnalités ont revisité les liens culturels et historiques forts entre le Burkina Faso et le Japon.