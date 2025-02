Burkina Faso: Promotion de la boxe - La CNSS honore la légende « Boum Boum »

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a fait don d'un million de francs CFA à l'ancien boxeur Nabaloum Dramane dit Boum-Boum. C'était, mardi 18 février 2025, au siège de l'institution à Ouagadougou.

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), fait de la responsabilité sociale des entreprises un levier de ses actions sociales. Elle a rendu hommage à l'icône de la boxe burkinabè, Nabaloum Dramane dit Boum Boum, mardi 18 février 2025, à travers un don d'1 million de francs CFA. C'est le secrétaire général de l'institution, Dieudonné Kaboré, qui a transmis le chèque à l'ancien champion du monde WBC.

« Ce geste est bien plus qu'une simple récompense financière », a confié le représentant du directeur général. Pour lui, c'est une reconnaissance pour l'ensemble de la carrière de l'ancien boxeur, les sacrifices et les efforts qu'il a fournis, mais aussi pour l'impact qu'il a eu sur les générations futures de boxeurs.

« Cette remise s'inscrit également dans notre volonté de rendre hommage à tous ceux qui ont fait briller notre pays à travers le sport, en particulier la boxe, qui continue de susciter fierté et admiration à travers le monde », a laissé entendre M. Kaboré. Selon le secrétaire général de la CNSS, bien plus qu'un sport, la boxe est une école de vie qui enseigne la discipline, la persévérance et la résilience.

« Nabaloum Dramane dit Boum Boum incarne ces valeurs et c'est avec ce même esprit, que nous continuerons à soutenir le développement de notre communauté », a indiqué M. Kaboré. Le bénéficiaire a exprimé sa gratitude envers la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que tous ceux qui ont contribué à ce geste. Il a formulé le voeu que la nouvelle génération de boxeurs puisse aller encore plus loin que lui, notamment Mathias Napaongo, qu'il encourage à poursuivre sur sa lancée.

C'est à travers le gala de boxe Figth for Peace que la CNSS a décidé d'offrir le soutien financier à Boum Boum. Pour la promotrice, Madame Gloria Kabré/ Guissou, l'objectif était vraiment de proposer une plateforme qui promeut l'unité, la résilience et le respect de ceux qui ont bâti l'histoire de leur sport. Pour elle, Boum Boum triple champion d'Afrique double champion du monde, n'est pas seulement un nom inscrit dans les archives, mais aussi et surtout une légende qui mérite d'être honorée.