Afrique du Sud: L'Angola à la réunion ministérielle du G20 en Afrique du Sud

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, séjourne depuis mercredi soir, à Johannesburg (Afrique du Sud), pour participer à la première réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, qui se tient les 20 et 21 février, dans la ville sud-africaine.

Le groupe est composé des plus grandes économies du monde, ainsi que de l'Union africaine et de l'Union européenne.

L'Angola participe à cette réunion du G20 en tant que représentant de l'Union africaine, selon un communiqué de presse du ministère des Relations Extérieures, parvenu le même mercredi à l'ANGOP.

L'événement, qui se déroule au Sandton Conference Centre de Johannesburg sous le thème « solidarité, égalité et durabilité », intervient à un moment où le monde est confronté à une série de défis globaux interconnectés.

Il ne reste plus que cinq ans avant la date limite fixée pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030.

La réunion accueillera, entre autres délégués, des chefs de la diplomatie, des chefs d'organisations régionales et internationales, pour discuter de la situation géopolitique mondiale et réfléchir aux résultats de haut niveau de la présidence sud-africaine du G20 et de la revue du G20.

L'événement devrait également permettre de réfléchir aux défis géopolitiques globaux et aux moyens par lesquels le G20 peut contribuer à trouver des solutions à ces défis, sans perdre de vue ses principaux objectifs, et offrir également l'occasion de délibérer sur les priorités de la présidence sud-africaine du G20 et les résultats de haut niveau.

La première réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 a généralement lieu au début de chaque présidence annuelle du groupe. Cette rencontre vise à discuter des enjeux mondiaux et à établir les priorités pour l'année.

Les thèmes de l'événement comprennent, entre autres, l'économie mondiale et la stabilité financière, le changement climatique et le développement durable, la santé mondiale, y compris la préparation aux pandémies, le commerce et la sécurité alimentaire, la technologie et l'innovation, la politique étrangère et la géopolitique.