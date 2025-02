Kenya: Les recettes touristiques du pays devraient atteindre 4,3 milliards de dollars en 2025

Le Kenya s'attend à ce que les recettes du tourisme augmentent de 24 % pour atteindre 4,33 milliards de dollars en 2025

Le Kenya s'attend à ce que les recettes touristiques augmentent de 24% pour atteindre 560 milliards de shillings (4,33 milliards de dollars) en 2025, contre 452,2 milliards de shillings en 2024, selon la secrétaire au tourisme et à la faune, Rebecca Miano. Le pays vise à attirer 3 millions de visiteurs cette année, après avoir enregistré un record de 2,4 millions d'arrivées en 2024.

Le tourisme reste l'une des principales sources de devises étrangères du Kenya, avec les exportations de thé et les envois de fonds. La croissance du secteur a été stimulée par les campagnes de marketing menées par le gouvernement, la diversification des produits et l'amélioration de la connectivité aérienne.

Les États-Unis restent le premier marché d'origine du Kenya, avec 12,8 % du total des arrivées, suivis par l'Ouganda et la Tanzanie. Le tourisme de croisière a connu une augmentation de 163,5 %, reflétant les efforts du Kenya pour élargir son offre touristique.

Points clés à retenir

Le secteur du tourisme kenyan connaît une forte reprise, soutenue par des initiatives stratégiques du gouvernement et un intérêt international croissant. L'amélioration de la connectivité, le marketing numérique et les nouveaux segments touristiques tels que les MICE (réunions, incitations, conférences et expositions) ont contribué à soutenir la croissance.

Les voyages régionaux au sein de la Communauté de l'Afrique de l'Est sont également en hausse, la Tanzanie et la Chine contribuant aux plus fortes augmentations du nombre d'arrivées. L'Afrique reste le plus grand marché source, représentant 40,8 % des visiteurs. Bien que les perspectives du secteur soient positives, le maintien de la dynamique nécessitera des investissements continus dans les infrastructures, la sécurité et la qualité des services.

Les conditions économiques mondiales et les fluctuations monétaires pourraient également avoir un impact sur le rythme de la croissance. La capacité du Kenya à maintenir ses gains touristiques dépendra du soutien politique continu et des efforts d'expansion du marché.