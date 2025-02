Afrique de l'Est: L'ONU met en garde contre une guerre alors que les rebelles congolais du M23 avancent vers la frontière du Burundi

Les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo ont étendu leur offensive à Kamanyola.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu une réunion d'urgence, la France faisant pression pour obtenir une résolution réaffirmant l'intégrité territoriale du Congo.

Le M23, soutenu par 4 000 soldats rwandais, s'est emparé de villes clés, dont Goma et Bukavu, au cours d'une offensive rapide.

Les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo ont étendu leur offensive à Kamanyola, près de la frontière avec le Burundi, faisant craindre un conflit régional plus large, selon les Nations unies.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu une réunion d'urgence au cours de laquelle la France a demandé une résolution réaffirmant l'intégrité territoriale du Congo et exigeant le retrait des troupes rwandaises. Le M23, soutenu par 4 000 soldats rwandais, s'est emparé de villes clés, dont Goma et Bukavu, au cours d'une offensive rapide.

La ministre congolaise des affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a exhorté les Nations unies à imposer des sanctions au Rwanda, accusant ses forces de violer la souveraineté du Congo. Le Rwanda a rejeté ces accusations, estimant que la crise devait être résolue par les dirigeants africains.

Points clés à retenir

L'escalade du conflit dans l'est du Congo menace la stabilité régionale. L'offensive du M23, soutenue par les forces rwandaises, a aggravé les tensions entre le Congo, le Rwanda et le Burundi, faisant craindre une guerre plus large. L'est du Congo étant riche en minerais tels que l'or et le coltan, le conflit a des implications économiques et géopolitiques.

L'instabilité de la région pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales en matériaux technologiques essentiels. Les Nations unies ont ouvert une enquête sur des crimes de guerre présumés, notamment des exécutions et des violences sexuelles. Toutefois, la diplomatie internationale s'efforçant de contenir la crise, le risque d'un conflit prolongé reste élevé. Le Conseil de sécurité est pressé d'agir de manière décisive avant que la violence ne s'étende davantage.