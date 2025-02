Sénégal: Un projet de recherche sur le suivi des interactions entre la santé et le changement climatique en gestation

Dakar — Le Centre de recherche africain sur la santé et la population (APHRC en anglais) élabore avec London School of Hygiène and Tropical Medicine et le ministère de la Santé et de l'Action sociale, un projet de recherche destiné à produire des données probantes et scientifiques sur les interactions entre les maladies non transmissibles et le changement climatique.

"Ces interactions sont peu étudiées en Afrique subsaharienne où les données scientifiques dans ce ces domaines sont limitées", a dit le Directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest au APHRC, Dr Cheikh Faye.

Il intervenait lors d'une rencontre d'échange et de concertation sur la pertinence de ce projet de recherche.

"Les interactions entre ces facteurs restent mal comprises, bien qu'elles soient influencées par des dynamiques communes telles que l'urbanisation, l'accroissement des transports motorisés et les émissions de gaz à effet de serre", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que cette étude prévue pour une période de trois ans sera lancée en mars prochain dans les régions de Dakar, Kaolack, Saint-Louis et Matam avec un recueil de données sanitaires et environnementaux sur des sites ciblés.

Dr Faye a expliqué qu'elle est destinée à répondre à ces défis visant à améliorer la compréhension des liens complexes entre la chaleur et la santé.

Sa collègue, Dr Sokhna Thiam, immunologue environnementaliste, chercheure à l'unité de recherche climat environnement et santé à l'APHRC, a de son côté expliqué qu'il s'agit de voir, à travers cette étude comment la chaleur, la qualité de l'air et les espaces verts interagissent et contribuent aux maladies non transmissibles dans les villes sénégalaises.

Instigatrice de cette étude, elle a indiqué que des maladies cardiovasculaires, rénales, respiratoires sont liées parfois aux dimensions spatiales et (...) du réchauffement climatique extrême.

»Un phénomène naturel à l'origine également de températures élevées, l'augmentation de la pluviométrie avec des risques d'inondation qui induisent des maladies hydriques, la pollution de l'air et la perte d'espaces verts », a ajouté Mme Thiam.

Le point focal santé et environnement du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Codou Badiane Mané a souligné à son tour que cette étude est "d'une importance capitale puisqu'elle permettra d'avoir des données probantes, des évidences scientifiques sur les interactions entre le changement climatique et la santé ».

"Nous avons besoin des résultats de cette étude, surtout que nous sommes en train d'élaborer des documents politiques comme le Plan national d'adaptation aux changements climatiques, le système d'alerte précoce aux vagues de chaleur, le projet de résilience face aux changements climatiques", a soutenu Mme Mané.

"On a besoin des évidences scientifiques pour étayer ce lien entre les données sanitaires et les données climatiques", a-t-elle ajouté.

Dr Codou Badian Mané a indiqué qu'il y a des études parcellaires faites par des académies de recherche mais s'avèrent insuffisantes en résultats.

Des chercheurs, des spécialistes de maladies chroniques, des urbanistes, experts en environnement, des géographes, des sociologues et membres du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (Remapsen) ont pris part à cette rencontre.