Sénégal: Bassirou Diomaye Faye insiste sur l'impératif de finaliser le projet de loi portant Code de l'eau

Dakar — Le chef de l'Etat a rappelé mercredi, en Conseil des ministres, l'impératif de finaliser le projet de loi portant Code de l'eau, soulignant qu'elle va renforcer la préservation de nos ressources naturelles en eau et la transparence dans leur gouvernance inclusive.

"Une Autorité de régulation du secteur de l'eau sera également mise en place", a annoncé le président Faye, informant également qu'il procédera, le vendredi 21 février 2025 à Koungheul, au lancement du Projet de Mobilisation des Ressources en Eau du Bassin versant du Nianijia Bolong (PROMOREN).

En outre, le président de la République, a relevé que l'accès à l'eau potable des populations, notamment en milieu rural, doit rester une priorité du gouvernement, invitant à poursuivre "les efforts consentis afin d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations à des coûts maitrisés".

Il a salué la tenue récente des concertations nationales sur le secteur de l'eau et appelé à l'accélération de la mise en oeuvre d'un plan d'action global visant la sécurisation de la ressource mais également, le déploiement d'un schéma hydraulique national qui intègrera, à terme, tous les systèmes d'approvisionnement en eau en zone urbaine, péri-urbaine et rurale.

Le président Faye a demandé à réviser le cadre de gestion des délégations de service public en eau potable en milieu rural et renforcer l'entretien et le renouvellement des forages et infrastructures hydrauliques.

Il a instruit le ministre en charge de l'Hydraulique à veiller également à la transparence concernant la tarification des services et la gestion des concessions.

A propos de l'aménagement et réalisation des +autoroutes de l'eau+, il a invité le gouvernement à anticiper la réflexion sur le modèle économique du secteur couvrant le volet assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et la montée en puissance des projets " d'unités de dessalement".

"Il s'agit surtout, a-t-il précisé, de conforter la place des collectivités territoriales et des populations dans la gouvernance inclusive du secteur".

Le chef de l'Etat a demandé à ce titre d'élargir de façon maitrisée, le périmètre dit "affermé" au regard de l'urbanisation accélérée du territoire national et des défis climatiques nouveaux qui appellent la révision de la gouvernance stratégique, technique et financière de l'assainissement.